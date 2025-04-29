На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття

На Nike подали колективний позов через несподіване закриття підрозділу RTFKT, що спеціалізувався на NFT та цифрових активах. Позивачі заявляють, що це рішення призвело до значних фінансових втрат, повідомляє Reuters.

Позов подали до федерального суду у Брукліні, Нью-Йорк. Позивачі зазначають, що попит на їхні токени різко впав після того, як у грудні 2024 року Nike оголосила про згортання бізнесу. Вони також стверджують, що не купували б NFT за тією ціною або взагалі не стали б інвестувати, якби знали, що активи є незареєстрованими цінними паперами.

Nike купила студію RTFKT у грудні 2021 року, називаючи її брендом, що "поєднує культуру та ігри завдяки інноваційним колекційним проєктам". Проте 2 грудня 2024 року компанія оголосила про повне згортання RTFKT, зазначивши, що "інновації житимуть у численних проєктах і творчості спільноти".

Правовий статус NFT у США залишається невизначеним, а судові розгляди щодо того, чи є вони цінними паперами, тривають. Позивачі вимагають компенсацію у понад $5 млн за порушення законів про захист прав споживачів у Нью-Йорку, Каліфорнії, Флориді та Орегоні.