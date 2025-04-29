Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття

17:07 28.04.2025 |

Бізнес

 

На Nike подали колективний позов через несподіване закриття підрозділу RTFKT, що спеціалізувався на NFT та цифрових активах. Позивачі заявляють, що це рішення призвело до значних фінансових втрат, повідомляє Reuters.

Позов подали до федерального суду у Брукліні, Нью-Йорк. Позивачі зазначають, що попит на їхні токени різко впав після того, як у грудні 2024 року Nike оголосила про згортання бізнесу. Вони також стверджують, що не купували б NFT за тією ціною або взагалі не стали б інвестувати, якби знали, що активи є незареєстрованими цінними паперами.

Nike купила студію RTFKT у грудні 2021 року, називаючи її брендом, що "поєднує культуру та ігри завдяки інноваційним колекційним проєктам". Проте 2 грудня 2024 року компанія оголосила про повне згортання RTFKT, зазначивши, що "інновації житимуть у численних проєктах і творчості спільноти".

Правовий статус NFT у США залишається невизначеним, а судові розгляди щодо того, чи є вони цінними паперами, тривають. Позивачі вимагають компенсацію у понад $5 млн за порушення законів про захист прав споживачів у Нью-Йорку, Каліфорнії, Флориді та Орегоні.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 47,3921
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2185  0,07 0,16 41,9537  0,08 0,19
EUR 47,0537  0,12 0,27 47,9100  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,04 0,10 41,8100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес