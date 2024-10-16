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Продаж ОВДП на аукціонах без резервних ОВДП упав до 13,5 млрд грн, валютних - до $50 млн через зниження ставки
23:07 15.10.2024 |
Міністерство фінансів України, яке на початку жовтня розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) із чотирьох випусків до шести, на аукціонах цього вівторка знову скоротило їх до чотирьох, відмовившись від виставлення резервних паперів, що призвело до падіння продажу до 13,51 млрд грн із 24,08 млрд грн тижнем раніше.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, ставки залишилися на колишньому рівні: 12 міс. - 14,65%, 19 міс. - 15,25%, 31 міс. - 16,25% і 40 міс. - 16,8 міс.
Кількість заявок на аукціонах впала до 51 зі 117 тижнем раніше, а сумарний попит - до 35,96 млрд грн із 74,62 млрд грн. Він був зосереджений переважно на 19 міс. і 31 міс. паперах - понад 15 млрд грн на кожен аукціон за умови пропозиції на всіх аукціонах по 5 млрд грн. Однак через одностайність покупців таке трикратне перевищення пропозиції все одно не дозволило Мінфіну знизити ставку.
Попит на найдовші папери був на порядок меншим за пропозицію - 0,4 млрд грн, тоді як на найкоротші перевищив його - 5,5 млрд грн. Однак Мінфін відхилив велику заявку на 3 млрд грн, відмовившись підвищувати ставку до 14,8% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|154*
|155*
|156*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232599
|Дорозміщення
UA4000232888
|Дорозміщення
UA4000232904
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|15.10.2024
|15.10.2024
|15.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|16.10.2024
|16.10.2024
|16.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|20.11.2024
|13.11.2024
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|21.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|13.05.2026
|Дата оплати відсотків
|11.11.2026
|Дата оплати відсотків
|12.05.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.25
|75.50
|80.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.65
|15.10
|16.10
|Термін обігу (днів)
|350
|581
|938
|Дата погашення
|01.10.2025
|20.05.2026
|12.05.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 477 579 000
|15 068 379 000
|15 024 332 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 477 579 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 122 538 000
|10 130 850 000
|10 144 314 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|10
|13
|Кількість задоволених заявок, шт.
|19
|10
|13
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.80
|15.25
|16.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.60
|15.20
|16.10
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.25
|16.25
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.25
|16.25
|Надходження до бюджету
|2 491 085 008.31
|5 292 482 447.94
|5 323 207 197.25
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|157
|158*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Доразмещення
UA4000232821
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|50 000
|Дата розміщення
|15.10.2024
|15.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|16.10.2024
|16.10.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|10.04.2025
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|09.10.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.30
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.66
|Термін обігу (днів)
|1 211
|358
|Дата погашення
|09.02.2028
|09.10.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|391 693 000
|181 229 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|391 693 000
|50 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|12 251 250 000
|350 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|8
|78
|Кількість задоволених заявок, шт.
|8
|61
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|4.50
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.62
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|4.60
|Надходження до бюджету
|402 781 828.83
|50 071 787.84
* - військові облігації
Згідно з оновленим графіком, резервні або бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, виключені і з двох наступних жовтневих аукціонів.
"Високий інтерес банків до таких облігацій на противагу звичайним облігаціям створює ризики, що банки швидко використають ліміт на формування обов'язкових резервів облігаціями і зменшать свою активність на первинному ринку до мінімуму. Це може ускладнити виконання Мінфіном плану чистих залучень на суму 200 млрд грн", - прокоментували зміну тактики міністерства в компанії ICU.
На думку її аналітиків, міністерство, схоже, сподівається, що без розміщення резервних облігацій, зможе збільшити запозичення через звичайні ОВДП.
"Такий підхід може зазнати змін уже незабаром, якщо попит на звичайні облігації залишиться невисоким", - вважають в ICU.
Щодо доларових паперів, яких минулого четверга було погашено на $300 млн, то попит на річні ОВДП на аукціоні цього вівторка був ненабагато меншим за показник тижневої давності - $181,2 млн проти $203,5 млн, а кількість заявок навіть зросла з 44 до 78.
Поява серед них заявок зі ставками 4,5% річних, імовірно викликана скороченням пропозиції на аукціоні зі $150 млн до $50 млн, дала змогу Мінфіну знизити ставку відсікання до 4,62% з 4,66%, які трималися від початку грудня минулого року, а середньозважена скоротилася навіть до 4,6%.
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