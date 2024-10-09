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Мінфін рекордно збільшив продаж ОВДП на аукціонах до 24 млрд грн і $150 млн і різноспрямовано змінив ставки
Міністерство фінансів України, яке в жовтні розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, на аукціонах цього вівторка збільшило продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн із 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучило ще $150 млн на валютному аукціоні.
Крім зростання продажу, ці аукціони відзначилися різноспрямованою зміною ставок: якщо за 20-міс. і 32-міс. військовими облігаціями Мінфін підвищив ставки порівняно з аукціонами тижневої давності відповідно з 15,1% до 15,25% і з 16,1% до 16,25%, то за 25-міс. і 36-міс. бенчмарк-облігаціями він, навпаки, знизив їх відповідно з 15,6% до 15,1% і 16,59% до 16,1% річних.
Такого результату Мінфіну вдалося домогтися завдяки рекордному попиту на 25-міс. і 36-міс. бенчмарк-облігації - відповідно 27,79 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 33,76 млрд грн за умови пропозиції на кожному з шести аукціонів 5 млрд грн, тоді як на 20-міс. і 32-міс. попит відповідав пропозиції.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|147*
|148*
|149
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232599
|Дорозміщення
UA4000232888
|Дорозміщення
UA4000232896
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|08.10.2024
|08.10.2024
|08.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|09.10.2024
|09.10.2024
|09.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|20.11.2024
|30.10.2024
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|21.05.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|29.10.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|29.04.2026
|Дата оплати відсотків
|28.10.2026
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.25
|75.50
|78.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.65
|15.10
|15.60
|Термін обігу (днів)
|357
|588
|749
|Дата погашення
|01.10.2025
|20.05.2026
|28.10.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|2 396 547 000
|5 047 877 000
|27 791 269 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|2 396 547 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|7 644 959 000
|5 130 850 000
|10 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|23
|14
|25
|Кількість задоволених заявок, шт.
|23
|14
|12
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.25
|15.60
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.60
|15.00
|15.10
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.25
|15.10
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.25
|15.10
|Надходження до бюджету
|2 403 069 537.48
|5 277 594 921.20
|5 386 400 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|150*
|151
|152
|153*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232904
|Дорозміщення
UA4000232912
|Дорозміщення
UA4000231625
|Доразмещення
UA4000232821
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|150 000
|Дата розміщення
|08.10.2024
|08.10.2024
|08.10.2024
|08.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|09.10.2024
|09.10.2024
|09.10.2024
|09.10.2024
|Дата оплати відсотків
|13.11.2024
|02.04.2025
|12.02.2025
|10.04.2025
|Дата оплати відсотків
|14.05.2025
|01.10.2025
|13.08.2025
|09.10.2025
|Дата оплати відсотків
|12.11.2025
|01.04.2026
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|13.05.2026
|30.09.2026
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|11.11.2026
|31.03.2027
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|12.05.2027
|29.09.2027
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|80.50
|82.95
|84.00
|23.30
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.10
|16.59
|16.80
|4.66
|Термін обігу (днів)
|945
|1 085
|1 218
|365
|Дата погашення
|12.05.2027
|29.09.2027
|09.02.2028
|09.10.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 004 487 000
|33 757 490 000
|618 773 000
|203 474 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|618 773 000
|150 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 144 314 000
|10 000 000 000
|11 859 557 000
|300 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|9
|31
|15
|44
|Кількість задоволених заявок, шт.
|9
|15
|15
|43
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.25
|16.57
|16.80
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.00
|16.10
|16.80
|4.60
|Встановлена дохідність, %
|16.25
|16.10
|16.80
|4.66
|Середньозважена дохідність, %
|16.25
|16.10
|16.80
|4.65
|Надходження до бюджету
|5 307 254 482.26
|5 071 600 000.00
|634 322 765.49
|150 010 255.00
* - військові облігації
Очевидно, що такий попит і такий результат аукціонів пов'язаний із підвищенням з 11 жовтня норми обов'язкових резервів на 5 відсоткових пунктів майже за всіма вкладами та включенню Нацбанком з 15 жовтня зазначених 25-міс. і 36-міс. облігацій до бенчмарк-ОВДП, якими можна формувати 60% обов'язкових резервів.
У результаті Мінфін за 25-міс. облігаціями задовольнив 12 із 25 заявок, а за 32-міс. - 15 із 31, тоді як на чотирьох інших аукціонах були задоволені всі заявки.
"Найкоротші" 12-міс. і "найдовші" 41-міс. папери розміщувалися за попередніми ставками - відповідно 14,65% і 16,8% річних, а попит на них був нижчим за пропозицію - відповідно 2,40 млрд грн і 0,62 млрд грн.
Таким чином крива прибутковості стала ламаною на її середній ділянці від 20 до 36 міс., що можна пояснити інтересом банків до випусків бенчмарк-ОВДП, яких з 15 жовтня буде 15.
Що стосується аукціону з розміщення доларових ОВДП, то незважаючи на перевищення попиту над пропозицією - $200 млн проти $150 млн - Мінфіну не вдалося знизити ставку відсікання, яка залишилася на рівні 4,66%, тоді як середньозважена знизилася всього на один базисний пункт - до 4,65% річних.
Як повідомлялося, ухвалені в середині вересня правки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн коштом ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.
Для полегшення цього завдання Нацбанк збільшив нормативи обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їхніх ОВДП із 50% до 60%, що створює потенційний чистий попит із боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн.
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