Мінфін рекордно збільшив продаж ОВДП на аукціонах до 24 млрд грн і $150 млн і різноспрямовано змінив ставки

Міністерство фінансів України, яке в жовтні розширило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з чотирьох випусків до шести, на аукціонах цього вівторка збільшило продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн із 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучило ще $150 млн на валютному аукціоні.

Крім зростання продажу, ці аукціони відзначилися різноспрямованою зміною ставок: якщо за 20-міс. і 32-міс. військовими облігаціями Мінфін підвищив ставки порівняно з аукціонами тижневої давності відповідно з 15,1% до 15,25% і з 16,1% до 16,25%, то за 25-міс. і 36-міс. бенчмарк-облігаціями він, навпаки, знизив їх відповідно з 15,6% до 15,1% і 16,59% до 16,1% річних.

Такого результату Мінфіну вдалося домогтися завдяки рекордному попиту на 25-міс. і 36-міс. бенчмарк-облігації - відповідно 27,79 млрд грн (тут і далі за номіналом) і 33,76 млрд грн за умови пропозиції на кожному з шести аукціонів 5 млрд грн, тоді як на 20-міс. і 32-міс. попит відповідав пропозиції.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 147* 148* 149 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000232599 Дорозміщення

UA4000232888 Дорозміщення

UA4000232896 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 08.10.2024 08.10.2024 08.10.2024 Дата оплати за придбані облігації 09.10.2024 09.10.2024 09.10.2024 Дата оплати відсотків 02.04.2025 20.11.2024 30.10.2024 Дата оплати відсотків 01.10.2025 21.05.2025 30.04.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 29.10.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 29.04.2026 Дата оплати відсотків 28.10.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 75.50 78.00 Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.10 15.60 Термін обігу (днів) 357 588 749 Дата погашення 01.10.2025 20.05.2026 28.10.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2 396 547 000 5 047 877 000 27 791 269 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 2 396 547 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 644 959 000 5 130 850 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 23 14 25 Кількість задоволених заявок, шт. 23 14 12 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.25 15.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.00 15.10 Встановлена дохідність, % 14.65 15.25 15.10 Середньозважена дохідність, % 14.65 15.25 15.10 Надходження до бюджету 2 403 069 537.48 5 277 594 921.20 5 386 400 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 150* 151 152 153* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000232904 Дорозміщення

UA4000232912 Дорозміщення

UA4000231625 Доразмещення

UA4000232821

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 Дата розміщення 08.10.2024 08.10.2024 08.10.2024 08.10.2024 Дата оплати за придбані облігації 09.10.2024 09.10.2024 09.10.2024 09.10.2024 Дата оплати відсотків 13.11.2024 02.04.2025 12.02.2025 10.04.2025 Дата оплати відсотків 14.05.2025 01.10.2025 13.08.2025 09.10.2025 Дата оплати відсотків 12.11.2025 01.04.2026 11.02.2026 Дата оплати відсотків 13.05.2026 30.09.2026 12.08.2026 Дата оплати відсотків 11.11.2026 31.03.2027 10.02.2027 Дата оплати відсотків 12.05.2027 29.09.2027 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 80.50 82.95 84.00 23.30 Номінальний рівень дохідності, % 16.10 16.59 16.80 4.66 Термін обігу (днів) 945 1 085 1 218 365 Дата погашення 12.05.2027 29.09.2027 09.02.2028 09.10.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 004 487 000 33 757 490 000 618 773 000 203 474 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000 618 773 000 150 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 144 314 000 10 000 000 000 11 859 557 000 300 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 9 31 15 44 Кількість задоволених заявок, шт. 9 15 15 43 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.25 16.57 16.80 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 16.10 16.80 4.60 Встановлена дохідність, % 16.25 16.10 16.80 4.66 Середньозважена дохідність, % 16.25 16.10 16.80 4.65 Надходження до бюджету 5 307 254 482.26 5 071 600 000.00 634 322 765.49 150 010 255.00

* - військові облігації

Очевидно, що такий попит і такий результат аукціонів пов'язаний із підвищенням з 11 жовтня норми обов'язкових резервів на 5 відсоткових пунктів майже за всіма вкладами та включенню Нацбанком з 15 жовтня зазначених 25-міс. і 36-міс. облігацій до бенчмарк-ОВДП, якими можна формувати 60% обов'язкових резервів.

У результаті Мінфін за 25-міс. облігаціями задовольнив 12 із 25 заявок, а за 32-міс. - 15 із 31, тоді як на чотирьох інших аукціонах були задоволені всі заявки.

"Найкоротші" 12-міс. і "найдовші" 41-міс. папери розміщувалися за попередніми ставками - відповідно 14,65% і 16,8% річних, а попит на них був нижчим за пропозицію - відповідно 2,40 млрд грн і 0,62 млрд грн.

Таким чином крива прибутковості стала ламаною на її середній ділянці від 20 до 36 міс., що можна пояснити інтересом банків до випусків бенчмарк-ОВДП, яких з 15 жовтня буде 15.

Що стосується аукціону з розміщення доларових ОВДП, то незважаючи на перевищення попиту над пропозицією - $200 млн проти $150 млн - Мінфіну не вдалося знизити ставку відсікання, яка залишилася на рівні 4,66%, тоді як середньозважена знизилася всього на один базисний пункт - до 4,65% річних.

Як повідомлялося, ухвалені в середині вересня правки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн коштом ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Для полегшення цього завдання Нацбанк збільшив нормативи обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їхніх ОВДП із 50% до 60%, що створює потенційний чистий попит із боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн.