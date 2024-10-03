Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у четвер.

Трейдери оцінюють статдані, а також інформацію про те, що уряд Франції планує підвищити податки для великих компаній та заможних людей. Підвищення податків може стати частиною масштабнішого пакета заходів для скорочення бюджетного дефіциту, пише The Wall Street Journal.

У Німеччині у четвер відзначається день об'єднання країни, проте біржі працюють.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.55 кв знизився на 0,6%, до 518,01 пункту.

Німецький DAX втрачає 0,58%, французький CAC 40 - 0,69%, італійський FTSE MIB - 0,53%. Водночас британський FTSE 100 додає 0,34%, іспанська IBEX 35 - 0,12%.

Дані Статистичного управління Євросоюзу, опубліковані у четвер, показали уповільнення темпів зростання цін виробників у єврозоні у серпні до 0,6% у помісячному вираженні з 0,7% місяцем раніше. У річному вираженні ціни виробників впали на 2,3% після зниження на 2,2% у липні.

Тим часом значення вересневого зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні, що розраховується Hamburg Commercial Bank (HCOB) та S&P Global, було переглянуто з підвищенням - до 49,6 пунктів із попередньо оголошених 48,9 пунктів. Показник, однак, суттєво знизився порівняно із серпневим значенням у 51 пункт. Він залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про спад активності в економіці.

У трьох найбільших економіках єврозони - Німеччині, Франції та Італії - зведені PMI у вересні були нижчими за 50 пунктів, що пов'язано переважно зі спадом активності в промисловому секторі.

Тим часом у Великій Британії зведений PMI впевнено тримається вище 50 пунктів, хоча вересневе значення індикатора було переглянуто у гірший бік - до 52,6 пунктів із 52,9 пунктів. У серпні PMI становив 53,8 пункту.

Трейдери продовжують стежити за конфліктом на Близькому Сході, який спровокував загальне уникнення ризику на світових ринках.

Помітне зниження на торгах у четвер демонструють акції автовиробників, зокрема Stellantis (-4%), Renault (-2,2%), Mercedes-Benz (-1,7%), BMW (-1,7%) та Volkswagen. (-1,3%), а також виробників товарів класу "люкс", включно із LVMH (-1,4%), Hermes (-2%), Kering (-2,1%).

Крім того, дешевшають папери ASML Holding (-1,1%), Schneider Electric (-1%), Bouygues (-4%).

Акції TotalEnergies додають у ціні 1,3%. Французька компанія напередодні трохи покращила довгостроковий прогноз збільшення виробництва нафти та газу, а також оголосила, що викупить акції загалом на $8 млрд 2024 року.

Підйом цін на нафту підтримує акції нафтових компаній, зокрема BP (+0,4%), Shell (+1,2%), а також Eni (+0,4%).

Ринкова вартість британської компанії Tesco зросла на 3,1%. Найбільший британський продуктовий ритейлер покращив прогноз на 2025 фінансовий рік, відзначивши зростання обсягу продажу в першому фінпівріччі.

Ціна акцій Stora Enso зросла на 5,3%. Лісопромислова компанія оголосила про намір продати частину лісозаготівельних активів у Швеції, щоб залучити кошти для погашення боргів.