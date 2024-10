Акції АТР переважно знизилися за Волл-стріт, Гонконг додав 6% і оновив максимум за 20 міс.

Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно знизилися за підсумками торгів у середу за спадом Волл-стріт напередодні, біржі материкового Китаю залишаються закритими до 7 жовтня у зв'язку зі святкуванням Дня утворення КНР.

Гонконгівський індекс Hang Seng додав 6,2% та оновив максимум із січня 2023 року. У вівторок через свято торги в Гонконгу не проводилися.

Підтримку ринку продовжували надавати масштабні стимули, оголошені владою Китаю та його міст, включно із заходами щодо покращення ситуації на ринку нерухомості.

Список лідерів зростання у складі Hang Seng очолили папери Longfor, які подорожчали на 24,7%.

Ринкова вартість Alibaba Health Information Technology збільшилась на 15%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 17,5%, China Overseas Land & Investment та Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 15,1%.

Сукупні поставки трьох китайських виробників електромобілів - Nio, Li Auto та XPeng - становили у вересні 96,241 тис. електромобілів (зростання на 44% у річному порівнянні), що стало найкращим місячним показником в історії. На цій новині ціна паперів Li Auto підскочила на 12,4%, XPeng - на 3,9%, Nio - на 5%.

Тим часом постачання BYD у вересні вперше в історії перевищили позначку 400 тис. машин. Компанія збільшила продаж автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) на 46% р/р - до 417,603 тис. За три квартали BYD відвантажила покупцям 2,75 млн NEV за прогнозованих на весь рік поставках у 3,6 млн. Її капіталізація зросла на 5 5%.

Акції CK Infrastructure Holdings подешевшали на 1,6%, Chow Tai Fook Jewellery - на 0,5%, Haidilao International Holding - на 0,7%, Power Assets Holdings - на 0,8%, HSBC Holdings - на 0,9% .

Значення японського Nikkei 225 впало на 2,2%.

Індекс споживчої довіри в Японії у вересні зріс до максимальних з квітня 36,9 пунктів порівняно із серпневими 36,7 пунктів, повідомив уряд країни. Проте ринок очікував сильнішого підйому - до 37,1 пункту, за даними Trading Economics.

Істотніше за всіх у складі Nikkei 225 втратили в ціні папери TDK (-5,1%).

Ринкова вартість Isetan Mitsukoshi Holdings та Disco знизилася на 5%, Advantest - на 4,9%, Furukawa Electric - на 4,8%.

Ціна паперів Inpex збільшилася на 4,4%, Mitsubishi Motors - на 2,3%, Sumitomo Metal Mining - на 3,2%, Tokyo Tatemono - на 2,4%, Idemitsu Kosan - на 3,1%.

Значення південнокорейського індексу Kospi зменшилось на 1,2%. Напередодні торги в країні не проводились через День збройних сил.

Річна інфляція у Південній Кореї у вересні сповільнилася до мінімальних з лютого 2021 року 1,6% порівняно з 2% у серпні, згідно з офіційними даними. Темпи зростання цін знижуються третій місяць поспіль. Ринок очікував їх минулого місяця на рівні 1,9%.

Котирування паперів Hyundai Motor знизилися на 2,9%, Posco - на 2,5%, Samsung Electronics - на 0,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,1%.

ANZ скоротив ринкову вартість на 0,1%, Westpac - на 0,3%.

Капіталізація BHP підвищилася на 0,9%, Rio Tinto - на 0,2%.