Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції АТР переважно знизилися за Волл-стріт, Гонконг додав 6% і оновив максимум за 20 міс.

14:11 02.10.2024 |

Фінанси

 

Ринки акцій найбільших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону переважно знизилися за підсумками торгів у середу за спадом Волл-стріт напередодні, біржі материкового Китаю залишаються закритими до 7 жовтня у зв'язку зі святкуванням Дня утворення КНР.

Гонконгівський індекс Hang Seng додав 6,2% та оновив максимум із січня 2023 року. У вівторок через свято торги в Гонконгу не проводилися.

Підтримку ринку продовжували надавати масштабні стимули, оголошені владою Китаю та його міст, включно із заходами щодо покращення ситуації на ринку нерухомості.

Список лідерів зростання у складі Hang Seng очолили папери Longfor, які подорожчали на 24,7%.

Ринкова вартість Alibaba Health Information Technology збільшилась на 15%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 17,5%, China Overseas Land & Investment та Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 15,1%.

Сукупні поставки трьох китайських виробників електромобілів - Nio, Li Auto та XPeng - становили у вересні 96,241 тис. електромобілів (зростання на 44% у річному порівнянні), що стало найкращим місячним показником в історії. На цій новині ціна паперів Li Auto підскочила на 12,4%, XPeng - на 3,9%, Nio - на 5%.

Тим часом постачання BYD у вересні вперше в історії перевищили позначку 400 тис. машин. Компанія збільшила продаж автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) на 46% р/р - до 417,603 тис. За три квартали BYD відвантажила покупцям 2,75 млн NEV за прогнозованих на весь рік поставках у 3,6 млн. Її капіталізація зросла на 5 5%.

Акції CK Infrastructure Holdings подешевшали на 1,6%, Chow Tai Fook Jewellery - на 0,5%, Haidilao International Holding - на 0,7%, Power Assets Holdings - на 0,8%, HSBC Holdings - на 0,9% .

Значення японського Nikkei 225 впало на 2,2%.

Індекс споживчої довіри в Японії у вересні зріс до максимальних з квітня 36,9 пунктів порівняно із серпневими 36,7 пунктів, повідомив уряд країни. Проте ринок очікував сильнішого підйому - до 37,1 пункту, за даними Trading Economics.

Істотніше за всіх у складі Nikkei 225 втратили в ціні папери TDK (-5,1%).

Ринкова вартість Isetan Mitsukoshi Holdings та Disco знизилася на 5%, Advantest - на 4,9%, Furukawa Electric - на 4,8%.

Ціна паперів Inpex збільшилася на 4,4%, Mitsubishi Motors - на 2,3%, Sumitomo Metal Mining - на 3,2%, Tokyo Tatemono - на 2,4%, Idemitsu Kosan - на 3,1%.

Значення південнокорейського індексу Kospi зменшилось на 1,2%. Напередодні торги в країні не проводились через День збройних сил.

Річна інфляція у Південній Кореї у вересні сповільнилася до мінімальних з лютого 2021 року 1,6% порівняно з 2% у серпні, згідно з офіційними даними. Темпи зростання цін знижуються третій місяць поспіль. Ринок очікував їх минулого місяця на рівні 1,9%.

Котирування паперів Hyundai Motor знизилися на 2,9%, Posco - на 2,5%, Samsung Electronics - на 0,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 втратив 0,1%.

ANZ скоротив ринкову вартість на 0,1%, Westpac - на 0,3%.

Капіталізація BHP підвищилася на 0,9%, Rio Tinto - на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес