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Ціни на золото досягли рекордно високого рівня на тлі оптимізму щодо зниження ставок; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю
08:37 24.09.2024 |
Ціни на золото досягли рекордних максимумів на азіатських торгах у вівторок, продовживши нещодавню серію зростання на тлі стійкого оптимізму щодо зниження процентних ставок в США, при цьому основна увага прикута до майбутніх сигналів на цьому тижні.
Серед промислових металів, ціни на мідь різко зросли після того, як уряд Китаю оголосив про низку стимулюючих заходів, породивши надії на відновлення економіки найбільшого в світі імпортера міді.
Золото злетіло до рекордних максимумів після того, як минулого тижня Федеральна резервна система США різко знизила облікову ставку, а перспектива подальших знижень створює додатковий потенціал для жовтого металу.
Змішані показники індексів ділової активності менеджерів із закупівель у кількох великих економіках також стимулювали попит на золото, як і напруженість на Близькому Сході, що зберігається.
Спотове золото подорожчало на 0,3% до 2638,31 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,3% до піку 2660,80 доларів за унцію.
Жовтий метал залишається оптимістично налаштованим щодо перспективи зниження ставок, оскільки найближчими днями очікується низка нових заяв з боку ФРС.
У понеділок кілька чиновників ФРС заявили, що вони підтримують зниження ставки на 50 базисних пунктів минулого тижня, але очікують, що темпи зниження сповільняться в найближчі місяці. Але аналітики Citi заявили, що очікують скорочення ставок щонайменше на 125 базисних пунктів до кінця року.
Цього тижня мають виступити ще кілька чиновників ФРС, зокрема, голова Джером Пауелл у четвер.
Цього тижня в центрі уваги також будуть дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС, який буде опублікований в п'ятницю. Очікується, що показник продемонструє, що інфляція залишиться вище цільового діапазону ФРС в серпні.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи. Дохідність долара і казначейських облігацій знизилася після рішення ФРС, що сприяло подальшому зростанню золота.
Інші дорогоцінні метали зросли у вівторок, але в основному відставали від золота на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину виросли на 1,1% до $971,20 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,1% до $31,430 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 1,6% до $9 702,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 2,1% до $4,4380 за фунт.
У вівторок Китай оголосив про низку стимулюючих заходів, серед яких варто відзначити зниження на 50 б.п. банківських резервних вимог і зниження ставок за існуючими іпотечними кредитами.
Ці заходи посилили надії на те, що економічне зростання в найбільшому в світі імпортері міді покращиться, що, в свою чергу, розпалить його апетит до міді.
Але низка змішаних показників індексів менеджерів із закупівель з усього світу обмежила зростання міді, оскільки вони показали зниження виробничої активності.
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