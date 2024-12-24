Ціни на золото зросли, але залишаються під тиском сильного долара після яструбиного настрою ФРС

Ціни на золото зросли на торгах в Азії у вівторок, продовживши свою стриману динаміку, оскільки інвестори все ще зберігали обережність на тлі зростання долара після того, як Федеральна резервна система США зайняла «яструбину» позицію.

Трейдери також утримувалися від розміщення великих бетів напередодні скороченого торгового тижня через різдвяні свята.

О 04:46 EET спот-золото подорожчало на 0,2% до 2617,22 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому зросли на 0,1% до 2631,89 доларів за унцію.

У понеділок жовтий метал подорожчав на 0,3% після того, як втратив більше 1% за попередній тиждень, що відображає невизначеність щодо перспектив цього металу.

У середу ціни на золото досягли місячного мінімуму, оскільки засідання ФРС показало, що ставки залишатимуться вищими протягом тривалого періоду після їх зниження в середу.

Ціни так і не змогли повністю відновитися після цього і демонстрували стриману динаміку, оскільки інвестори все ще оцінювали наслідки подальшого підвищення ставок ФРС.

Підвищення процентних ставок чинить тиск на золото, оскільки альтернативна вартість зберігання золота зростає, що робить його більш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.

Наразі трейдери очікують зниження ставок лише на два зниження у 2025 році на тлі тривалої економічної стійкості та все ще підвищеної інфляції. Це порівняно з очікуваннями чотирьох знижень ставок до засідання ФРС.

Яструбиний зсув ФРС знову зміцнив долар США, оскільки вищі процентні ставки роблять американську валюту привабливішою завдяки збільшенню прибутковості активів, номінованих у доларах.

У вівторок індекс долара США виріс на 0,1% на торгах в Азії і зупинився біля дворічного максимуму, якого він досяг минулого тижня.

Сильніший долар часто впливає на ціни на золото, оскільки робить жовтий метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Інші дорогоцінні метали були в основному стримані. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 951,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 30,062 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок були стриманими і рухалися в вузьких діапазонах, оскільки сильний долар США тиснув на червоний метал.

Аналітики пояснюють слабкість міді сезонною млявістю, оскільки промислове виробництво і будівельні проекти часто сповільнюються, оскільки підприємства і проекти готуються до закриття в кінці року і через свята.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів майже не змінилися і склали $8,940.50 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь також були стабільними на рівні $4,0905 за фунт.