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Долар слабо дорожчає до євро, помірно дешевшає до єни
08:50 24.12.2024 |
Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют уранці у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.
Доларовий індекс перебуває поблизу максимуму за два роки, якого було досягнуто минулого тижня. Підтримку долару надають очікування меншої кількості знижень ключової процентної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) наступного року.
Крім того, погрози обраного президента США Дональда Трампа запровадити мита на імпорт товарів з різних країн знижують перспективи відтоку капіталу з країни, що також чинить підвищувальний тиск на долар, пише Trading Economics.
Водночас дані про несподіване падіння індексу споживчої довіри стали тривожним сигналом щодо сили американської економіки.
Напередодні дослідницька організація Conference Board повідомила, що її індекс споживчої довіри в США в грудні впав до 104,7 пункту. Листопадову оцінку індикатора переглянуто до 112,8 зі 111,7 пункту. Експерти в середньому очікували, що індекс підніметься до 113 пунктів у грудні з спочатку оголошеного листопадового рівня, за даними опитувань Trading Economics.
Євро за даними на 8:08 кч коштує $1,0398 порівняно з $1,0407 на закриття торгів у понеділок, євро втрачає близько 0,1%.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2538 порівняно з $1,2535 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо японської єни знижується на 0,1% і становить 156,95 єни проти 157,17 єни наприкінці попередніх торгів.
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