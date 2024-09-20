НБУ допускає розширення рішення щодо обов'язкових резервів і ліміту їх покриття ОВДП у жовтні

Рішення НБУ від 19 вересня про збільшення нормативу обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їх облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) із 50% до 60% можуть розширити в жовтні, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Ми з Міністерством фінансів у постійному діалозі будемо далі дивитися, як ситуація розвиватиметься (щодо залучення коштів банків на ринку ОВДП - ІФ-У). Можливо, у жовтні будемо розширювати наші рішення", - сказав він на брифінгу.

Гелетій зазначив, що ліквідності у банків достатньо, вона зосереджена, зокрема, у звичайних і тримісячних депозитних сертифікатах. На його думку, у банків не буде жодних проблем щодо виконання оновленого нормативу обов'язкових резервів.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що основною метою ухвалених 19 вересня змін було сприяння уряду в закритті цьогорічного бюджетного розриву - чистого залучення на ринку ОВДП 220 млрд грн для фінансування додаткових бюджетних видатків на безпеку та оборону майже на 500 млрд грн.

За його словами, Нацбанк таким чином розробляв дизайн своїх дій, щоб вони мали нейтральний ефект на монетарні умови і нейтральний ефект на можливості досягнення монетарних цілей. Представлений дизайн, на думку НБУ, насьогодні є оптимальним, зазначив Ніколайчук.

"Водночас ми також зараз думаємо і про наступні кроки, але вже будемо їх калібрувати відповідно до того, наскільки ситуація на грошовому ринку, ситуація із залученнями уряду буде розвиватися відповідно до наших очікувань", - додав заступник голови правління.

Він також додав, що рішення зберегти нульовий норматив резервування за строковими гривневими вкладами фізосіб терміном від трьох місяців також посилило стимул для забезпечення привабливості строкових інструментів, який Нацбанк від самого початку запровадив у дизайн нормативів обов'язкових резервів минулого року.

"Підвищуючи норматив на 5 відсоткових пунктів за всіма елементами ми залишили преференції для депозитів у національній валюті порівняно з депозитами в іноземній валюті. І ми ще збільшили цей диференціал для строкових депозитів зі строком понад три місяці порівняно з іншими депозитами", - пояснив Ніколайчук.

Гелетій оцінив потенціал чистого попиту на ОВДП від ухвалених 19 вересня рішень у 130 млрд грн.

Щодо розроблення індивідуальних стратегій вкладень банків у держоблігації, він повідомив, що протягом серпня-вересня відбулася низка зустрічей у межах робочої групи з питань внутрішнього боргового ринку на майданчику Міністерства фінансів, де НБУ презентував своє бачення ліквідності в розрізі груп банків.

"Насамперед, безумовно, державні банки будуть найбільшими учасниками боргового ринку, яке ми очікуємо протягом вересня-грудня", - зазначив Гелетій.

За його словами, щодо інших банків Нацбанк виходить із припущення, що ними буде забезпечено роловер погашень, які припадають на вересень-грудень.

"Плюс повністю буде використано потенціал нарощування портфеля бенчмарк-облігацій після відповідних наших рішень - вересневого і, можливо, подальших також", - додав заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, з 11 жовтня 2024 року норматив обов'язкового резервування банків за гривневими вкладами фізосіб на строк від 93 календарних днів залишиться нульовим, тоді як на валютні вклади зросте з 10% до 15%. За коштами фізосіб на вимогу та коштами на поточних рахунках фізосіб, а також за вкладами на строк до 92 днів норматив буде збільшено в національній валюті з 20% до 25%, в іноземній валюті - з 30% до 35%.

Стосовно юросіб, то за їхніми гривневими коштами норматив підвищується з 10% до 15%, а у валюті - з 20% до 25%.

За коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитами, отриманими від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій-нерезидентів, у національній валюті норматив обов'язкового резервування з 11 жовтня буде збільшено з 10% до 15%, а в іноземній валюті - з 20% до 25%.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 390,95 млрд грн порівняно з 389,17 млрд грн у попередній період.