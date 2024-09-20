Азійські акції зростають на зниженні ставок; Японія зменшує прибутки після засідання Банку Японії

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки інвестори вітали різке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Японські акції випередили своїх регіональних конкурентів, але зменшили ранній прибуток після того, як Банк Японії залишив процентні ставки на колишньому рівні, але заявив, що очікує, що інфляція буде продовжувати зростати.

Китайські акції відстали, оскільки Народний банк Китаю зберіг базову кредитну ставку без змін, незважаючи на зростаючі заклики до додаткових стимулів.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average досягли рекордних максимумів після того, як ФРС знизила ставки на 50 базисних пунктів і розпочала цикл пом'якшення.

Зростання акцій технологічних компаній стало ключовим драйвером цієї торгівлі, а купівля перекинулася на азійські ринки. Але ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії на тлі ознак того, що ралі, викликане зниженням ставок, охолоджується.

Японський Nikkei 225 показав найкращий результат в Азії другу сесію поспіль, піднявшись на 1,8%, а широкий фондовий індекс TOPIX додав 1,5%. Обидва індекси зменшили свій попередній ріст після рішення Банку Японії.

Банк Японії одноголосним рішенням залишив процентні ставки без змін, що відповідає очікуванням ринку. Але хоча центральний банк не подав жодних відверто яструбиних сигналів, він вказав на очікування щодо стійкого зростання індексу споживчих цін.

Очікування вищих темпів інфляції були ключовим фактором підвищення ставок Банком Японії, яких цього року було два. Центральний банк очікує, що інфляція зростатиме завдяки покращенню приватного споживання.

Дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що інфляція ІСЦ зросла до 10-місячного максимуму в серпні, що підтвердило позицію Банку Японії.

Але показник інфляції також свідчить про стійке покращення японської економіки, особливо після того, як приватне споживання виграло від різкого підвищення заробітних плат, яке було запроваджено на початку цього року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи впали в п'ятницю, відстаючи від своїх регіональних аналогів, оскільки відскок від семимісячних мінімумів сповільнився.

Настрої щодо Китаю ще більше погіршились після того, як Народний банк Китаю залишив базову процентну ставку незмінною, незважаючи на все частіші заклики Пекіну до додаткових стимулюючих заходів.

У липні НБК несподівано знизив ставку LPR, що призвело до її подальшого зниження до рекордно низького рівня, щоб пом'якшити місцеві монетарні умови. Але низка нещодавніх економічних показників свідчить про незначне покращення ситуації в Китаї, оскільки слабкі споживчі витрати та нестримна дефляція залишаються в грі.

Гонконгський індекс Hang Seng, однак, випередив зростання акцій технологічних компаній, збільшившись на 1,3%.

Зростання в технологічному секторі також сприяло зростанню південнокорейського індексу KOSPI, який виріс на 0,8%.

Азійські ринки вітали зниження процентних ставок у США, оскільки м'якші монетарні умови вивільняють більше ліквідності для інвестування в ризиковані ринки.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3% і досяг рекордного рівня 8 246,20 пунктів на початку сесії.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували стримане відкриття після того, як індекс досяг рекордного максимуму на попередній сесії.