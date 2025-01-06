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НБУ назвав кількість вкладів на суму понад 600 тисяч гривень у банках України
17:58 06.01.2025 |
Станом на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,5 млн вкладів на суму 1 трлн 347 млрд гривень. З них 355 тисяч були на суму понад 600 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб і ФОПів розподіляються так:
* до 10 гривень - 28,5 млн на суму 27,7 млн гривень,
* від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 39,7 млн на суму 398,0 млрд гривень,
* від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 651 тисяча на суму 179,6 млрд гривень,
* від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 240,0 тисяч на суму 116 млрд гривень,
* понад 600 тисяч гривень - 355,4 тисяч на суму 653,4 млрд гривень.
Гарантована сума вкладів
Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні ухвалили закон про гарантії для фізосіб і ФОПів усієї суми вкладів під час війни.
Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів становила 600 тисяч гривень.
При цьому більша частина коштів українців розміщена в державних банках. Станом на 1 грудня рейтинг очолює ПриватБанк.
У державному ПриватБанку було 24,0 млн вкладників, які зберігали 507 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,0 млн вкладників, сума - 208,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,0 млн вкладників, сума - 100,4 млрд гривень.
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