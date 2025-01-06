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Ринки акцій Європи переважно зростають

12:45 06.01.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи здебільшого зростають під час торгів у понеділок, інвестори серед іншого оцінюють статдані.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:46 EET збільшився на 0,22% - до 509,32 пункту.

Німецький індикатор DAX підвищується на 0,42%, французький CAC 40 - на 0,67%, італійський FTSE MIB - на 0,25%. Британський FTSE 100 втрачає 0,15%, іспанський IBEX 35 - 0,23%.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, згідно з остаточними даними, становив у грудні 2024 року 49,6 пункту порівняно з 48,3 пункту попереднього місяця. За попередніми даними, індикатор, що розраховується HCOB і S&P Global, становив 49,5 пункту. Незважаючи на перегляд у кращий бік, він, як і раніше, залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про продовження спаду активності.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 48 пунктів проти 47,2 пункту в листопаді, у Франції - до 47,5 пункту з 45,9 пункту, в Італії - до 49,7 пункту з 47,7 пункту, в Іспанії - до 56,8 пункту з 53,2 пункту.

Аналогічний індикатор Великої Британії, за остаточними даними S&P Global, у грудні знизився до 50,4 пункту з 50,5 пункту місяцем раніше.

Роздрібний продаж у Швейцарії в листопаді підвищився на мінімальні з червня 0,8% у річному вираженні після переглянутого вгору підйому на 1,5% у жовтні, йдеться у звіті Федерального статистичного управління країни.

О 15:00 к. ч. ринок чекає на попередні дані про зміну споживчих цін у ФРН у грудні.

Акції Volkswagen дорожчають на 2% після новин про плани розгортання мережі станцій надшвидкої зарядки електромобілів у Китаї у співпраці з місцевою Xpeng.

Інші представники німецького автопрому також активно нарощують капіталізацію: Daimler Truck - на 3,4%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,4%, Porsche AG - на 2,2%, Mercedes-Benz Group - на 1,9%.

У Франції помітно збільшується ринкова вартість виробників електрообладнання Schneider Electric (+2,5%) і Legrand (+2,2%), а також постачальників товарів класу "люкс" Hermes International (+2,2%), LVMH (+2,1%) і Kering (+1,7%).

При цьому списки лідерів зростання у Франкфурті та Парижі очолюють представники напівпровідникової промисловості Infineon Technologies (+5,9%) і STMicroelectronics (+5,2%) відповідно.

У складі FTSE 100 серйозно дешевшають акції авіакомпаній: International Consolidated Airlines Group (IAG) втрачає 2,9% капіталізації, easyJet - 2,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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