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АНАЛІТИКА

Долар падає на повідомленнях ЗМІ про заплановані мита Трампа

16:09 06.01.2025 |

Фінанси

 

Курс долара почав різко знижуватися до євро й фунта стерлінгів удень у понеділок після повідомлень у ЗМІ про те, що обраний президент США Дональд Трамп планує запровадити лише обмежені мита на імпорт.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), падає на 0,9%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,66%.

Євро на 14:25 EET коштує $1,0410 проти $1,0309 на закриття торгів минулої п'ятниці, втрачає близько 1%.

Фунт стерлінгів також дешевшає приблизно на 1% і торгується на рівні $1,2541 порівняно з $1,2423 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни становить 157,1 єни проти 157,3 єни наприкінці попередніх торгів.

Як написала Washington Post з посиланням на три поінформовані джерела, помічники Трампа розробляють схему запровадження мит на імпорт до США, однак вони стосуватимуться лише окремих товарів, що мають особливе значення для державної та економічної безпеки.

Крім того, в середу буде оприлюднено протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), за підсумками якого вона знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів (б. п.), а в п'ятницю - звіт про стан ринку праці США за минулий місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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