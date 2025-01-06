НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,1798 грн/$1

Спершу Джонсон перебував на шляху до того, аби програти голосування у першому турі, оскільки троє республіканців проголосували не за нього. Однак зрештою члени Палати Ральф Норман і Кіт Селф змінили свої голоси на користь Джонсона, що дало йому необхідні 218 голосів.