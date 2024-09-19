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НБУ оцінює в 130 млрд грн додатковий попит банків на ОВДП за рахунок зростання обов'язкових резервів і ліміту їх покриття ОВДП
15:52 19.09.2024 |
Збільшення нормативу обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом з підвищенням ліміту на формування їх облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) з 50% до 60% створює потенційний чистий попит з боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
"Чистий попит, який ми бачимо на бенчмарках після нашого рішення, становить близько 130 млрд грн", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.
Гелетій нагадав, ОВДП-бенчмарки запровадили 2023 року, вони стали ефективним інструментом для Міністерства фінансів, і наразі банки вкладають у них навіть більше, ніж є потреба у формуванні ними обов'язкових резервів.
Заступник голови НБУ наголосив, що ключовим для реалізації потенціалу купівлі держоблігацій не лише банками, а й іншими учасниками ринку є збереження ринкових ставок залучення коштів Міністерством фінансів, що надає йому змогу продавати не лише бенчмарк-ОВДП.
Гелетій уточнив, що на вересень-грудень припадає погашення ОВДП на суму 175 млрд грн, з яких 95 млрд грн - банківському сектору, тоді як близько 80-85 млрд грн - іншим власникам.
"Тому з цим каналом потрібно продовжувати активно працювати, щоб не тільки користуватися каналом бенчмарків. Ми з Міністерством фінансів у постійному діалозі будемо далі дивитися, як ситуація розвиватиметься", - сказав він.
Голова Нацбанку Андрій Пишний уточнив, що загалом поправки до держбюджету на 2024 рік щодо збільшення його видатків на оборону майже на 500 млрд грн передбачають додаткове чисткове фінансування за рахунок ринку ОВДП на 216 млрд грн.
"Ми розуміємо, що завдяки злагодженим діям, а також за підтримки та сприяння Національного банку, зокрема й завдяки тому рішенню, яке було ухвалене сьогодні, ми зможемо покрити ці потреби в тій частині, яка розрахована на потенціал внутрішнього боргового ринку без відповідних емісійних джерел", - наголосив Пишний.
Як повідомлялося, з 11 жовтня 2024 року норматив обов'язкового резервування банків за гривневими вкладами фізосіб на строк від 93 календарних днів залишиться нульовим, тоді як на валютні вклади зросте з 10% до 15%.
За коштами фізосіб на вимогу та коштами на поточних рахунках фізосіб, а також за вкладами на строк до 92 днів норматив буде збільшено в національній валюті з 20% до 25%, в іноземній валюті - з 30% до 35%.
Що стосується коштів юросіб, то за їхніми гривневими коштами норматив підвищується з 10% до 15%, а у валюті - з 20% до 25%.
За коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитами, отриманими від міжнародних (окрім фінансових) та інших організацій-нерезидентів, у національній валюті норматив обов'язкового резервування з 11 жовтня буде збільшено з 10% до 15%, а в іноземній валюті - з 20% до 25%.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 390,95 млрд грн порівняно з 389,17 млрд грн у попередній період.
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