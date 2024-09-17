Азійські акції зростають на бетах на зниження ставок; Японія падає через зміцнення єни

Більшість азіатських акцій трохи виросли у вівторок в очікуванні зниження процентної ставки Федеральним резервом, в той час як японські ринки постраждали від зміцнення єни перед засіданням Банку Японії.

Регіональні ринки відреагували на змішану нічну сесію на Волл-стріт, де втрати в акціях технологічних компаній потягли за собою падіння NASDAQ Composite. Але промисловий індекс Доу-Джонса досяг рекордного максимуму, оскільки бети на зниження процентних ставок привели деякі потоки в економічно чутливі сектори.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах. Регіональні обсяги торгів були приглушені через вихідні дні в Китаї та Південній Кореї.

Азійські акції зросли на фоні зростання бетів на те, що в середу ФРС знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів за підсумками дводенного засідання.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 50 б.п. в 68%, а ймовірність зниження на 25 б.п. - в 32%.

Австралійський ASX 200 додав 0,3%, а гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,9%, відновившись після різких втрат на попередній сесії після низки слабких економічних даних з Китаю.

На настрої щодо Китаю також вплинула перспектива відновлення торговельної війни із Заходом.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, при цьому індекс залишається на рівні рекордного максимуму. Цього тижня будуть опубліковані дані по інфляції в Індії.

Очікується, що ФРС почне цикл пом'якшення з засідання в середу, а зниження ставок відкриває більш позитивні перспективи для фондових ринків. Ринки оцінюють зниження ставок щонайменше на 100 б.п. цього року.

Нижчі ставки вивільняють більше ліквідності для інвестування в ризикові активи, що зазвичай викликає приплив капіталу на фондові ринки.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 1,7% і 1,4% відповідно, відновивши торгівлю після довгих вихідних.

На місцеві ринки тиснуло зміцнення єни, яка в понеділок досягла найсильнішого рівня за останній рік. Експортно-орієнтовані сектори зазнали особливого тиску через зміцнення ієни.

Японську валюту підтримували очікування, що Банк Японії на своєму засіданні пізніше цього тижня займе яструбину позицію, хоча, як очікується, центральний банк залишить процентні ставки незмінними.

Але кілька членів Банку Японії дали зрозуміти, що процентні ставки в Японії зростуть в найближчі місяці, особливо на фоні вищої інфляції. Дані по споживчій інфляції в Японії будуть опубліковані цієї п'ятниці.

Втрати в акціях технологічних компаній також тиснули на японські ринки, а найбільші виробники мікросхем падали разом зі своїми колегами з Волл-стріт.