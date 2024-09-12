Волл-стріт зросла на підйомі в технологічному секторі; дані по інфляції зруйнували надії на значне зниження ставок ФРС

Всі три основні фондові індекси США закрилися в середу з підвищенням завдяки зростанню технологічного сектора, яке компенсувало розчарування інвесторів звітом по інфляції, що зруйнував надії на те, що Федеральна резервна система наступного тижня знизить процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Технологічний індекс S&P 500 виріс на 3,3% завдяки значному зростанню акцій компанії Nvidia, що виробляє чіпи зі штучним інтелектом, які додали 8%. Цьому сприяло повідомлення Semafor про те, що уряд США розглядає можливість дозволити Nvidia експортувати передові чіпи до Саудівської Аравії.

Політичні події також вплинули на настрої на ринку після того, як кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс змусила свого суперника-республіканця Дональда Трампа оборонятися в ході президентських дебатів у США.

Раніше Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін (ІСЦ) минулого місяця виріс на 0,2%, що відповідає липневому показнику. Базовий індекс споживчих цін, за винятком волатильних продовольчих і енергетичних компонентів, виріс на 0,3% в місячному обчисленні, перевищивши очікування економістів, які прогнозували зростання на 0,2%.

Трейдери змінили свої бети на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів до 85% з 66% у вівторок, а ймовірність зниження на 50 базисних пунктів впала до 15% з 34% день тому, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

«Можливо, ринок очікував більш слабкої інфляції, що дало б ФРС більше підстав для зниження ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня», - сказав Джек Янасевич, портфельний менеджер в Natixis. «Цей звіт виявився трохи гарячішим, ніж очікувалося. В результаті, це чинить невеликий тиск на ФРС, щоб знизити ставку лише на 25 базисних пунктів».

За словами Янасевича, з плином дня інвестори, можливо, змирилися з цифрами по інфляції, і він також відзначив технологічний сектор, «який допоміг підтримати ширший ринок».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 124,75 пункти, або на 0,31%, до 40 861,71, S&P 500 - на 58,61 пункти, або на 1,07%, до 5 554,13, а Nasdaq Composite - на 369,65 пункти, або на 2,17%, до 17 395,53.

Шість з 11 основних секторів S&P 500 виросли в цей день, причому споживчий сектор став другим за зростанням, збільшившись на 1,3%. Серед секторів, що відстали, енергетика втратила 0,93%, за нею слідують споживчі товари першої необхідності, що знизились на 0,88%.

Фінансовий індекс S&P 500 зменшив свої втрати до 0,39%. На своєму сесійному мінімумі він впав більш ніж на 2%.

Найбільше зросла компанія American Express, фінансовий директор якої заявив на конференції, що кредитування залишається високим, а споживчі витрати стабільними.

Деякі великі американські кредитори також зросли, оговтавшись від попередніх падінь. Goldman Sachs закрився зростанням на 0,9%, а JPMorgan додав 0,8%. У вівторок сектор постраждав від попереджень про падіння доходів від торгівлі, повільніше, ніж очікувалося, відновлення інвестиційного банкінгу та очікуване зниження процентних доходів від зниження ставок, що насувається.

Після президентських дебатів і за вісім тижнів до виборів контракти на перемогу Гарріс, що торгуються на платформі політичних ставок PredictIt на рівні 57 центів з потенційною виплатою в 1 долар, в порівнянні з 53 центами до дебатів. Контракти на перемогу Трампа торгуються по 48 центів проти 52 центів напередодні.

В результаті акції, від яких очікували хороших показників за президентства Трампа, впали, а акції компаній, пов'язаних з криптовалютою і блокчейном, а також тюремних операторів провалилися. Акції Trump Media & Technology Group впали на 10,5%.

Тим часом акції сонячної енергетики, які, як вважається, виграють від адміністрації Гарріс, зросли. First Solar додала 15,2%, Sunrun зросла на 11,3%, а SolarEdge Technologies - на 8,5%.

Хоча дебати не дали Волл-стріт достатньої ясності щодо ключових політичних питань, деякі спостерігачі вважають, що пропозиції Гарріс підвищити ставку корпоративного податку можуть вдарити по прибутках компаній, в той час як більш жорстка позиція Трампа щодо мит може призвести до зростання інфляції.

Акції GameStop впали майже на 12% після того, як ритейлер відеоігор заявив, що подав заявку на розміщення до 20 мільйонів акцій і повідомив про зниження доходів у другому кварталі.

Акції літієвих компаній підскочили після того, як китайський акумуляторний гігант CATL заявив, що планує внести корективи у виробництво карбонату літію в Ічуні. Акції Albemarle, одного з найбільших виробників літію в світі, підскочили на 13,6%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 342 нових максимуми і 130 нових мінімумів, зростання перевищило падіння в співвідношенні 1,4 до 1.

На Nasdaq 2 337 акцій зросли, а 1 882 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,24 до 1. Індекс S&P 500 досяг 21 нового 52-тижневого максимуму і 17 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 48 нових максимумів і 129 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 12,19 мільярдів акцій порівняно з 10,80 мільярдами 20-денних ковзних середніх.