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Споживачі зможуть самостійно обирати е-гривню чи готівку – голова Нацбанку
23:34 04.09.2024 |
Національний банк України проведе відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні (електронна форма гривні, емітентом якої є Нацбанк). Однак, у будь-якому разі, її використання буде добровільним.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова НБУ Андрій Пишний.
"Ми продовжили дослідження та зараз плануємо провести ще один пілот - відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні в Україні. Найперше, де вона може використовуватися, - в роздрібних платежах, особливо тих, які пов'язані з програмованістю платіжних операцій", - сказав він.
Андрій Пишний також додав, що у разі випуску е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми нацвалюти, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, зокрема цифровою.
"Ухвалювати рішення (щодо можливості введення в обіг цифрової гривні. - Ред.) будемо, зокрема, з урахуванням результатів пілотного проєкту Digital euro, зважаючи на чітко визначений шлях України до ЄС", - додав він.
Історія цифрової гривні починається ще з 2016 року. У 2018 році відбувся перший пілотний проєкт, він був закритим, з обмеженим обсягом емісії, кількістю споживачів та операцій.
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