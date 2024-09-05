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АНАЛІТИКА

Споживачі зможуть самостійно обирати е-гривню чи готівку – голова Нацбанку

23:34 04.09.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України проведе відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні (електронна форма гривні, емітентом якої є Нацбанк). Однак, у будь-якому разі, її використання буде добровільним.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми продовжили дослідження та зараз плануємо провести ще один пілот - відкрите тестування з реальними користувачами та учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні в Україні. Найперше, де вона може використовуватися, - в роздрібних платежах, особливо тих, які пов'язані з програмованістю платіжних операцій", - сказав він.

Андрій Пишний також додав, що у разі випуску е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми нацвалюти, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, зокрема цифровою.

"Ухвалювати рішення (щодо можливості введення в обіг цифрової гривні. - Ред.) будемо, зокрема, з урахуванням результатів пілотного проєкту Digital euro, зважаючи на чітко визначений шлях України до ЄС", - додав він.

Історія цифрової гривні починається ще з 2016 року. У 2018 році відбувся перший пілотний проєкт, він був закритим, з обмеженим обсягом емісії, кількістю споживачів та операцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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