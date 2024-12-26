НБУ очікує від банків підвищення депозитних ставок

Національний банк України в грудні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в.п. до 13,5% річних. Це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

Як зазначила Дадашова, НБУ відреагував на прискорення інфляції підвищенням облікової ставки, що має передусім сприяти стримуванню інфляційних очікувань основних економічних агентів, населення, бізнесу.

"Разом з тим це важливо для фінансового сектору, адже означатиме, що тривале досить зниження комерційних ставок призупиниться. Більше того, є фактори, які надалі ймовірно стимулюватимуть банки пропонувати навіть привабливіші умови розміщення коштів", - сказала вона.

У звіті наголошується, що посилення монетарних умов очікувано зупинить зниження комерційних ставок банків, що тривало більше року.

"Поточний рівень депозитних ставок та ставок за ОВДП забезпечує дохідність гривневих активів, вищу за прогнозовану інфляцію за підсумками 2025 року, та, відповідно, їхню привабливість", - йдеться в документі.

За даними НБУ, депозитні ставки з липня помітно не змінювалися, вартість фондування банків тим часом дещо знизилася, відображаючи попередні зміни ставок.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення в листопаді 2024 року становили 9,6% річних, що на 0,9 в.п. нижче, ніж місяць тому.

За даними Держстату, інфляція в Україні в листопаді прискорилася до 11,2%. За прогнозом НБУ, зростання цін буде високим принаймні в найближчі пів року.