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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ринок акцій Японії зріс, материкового Китаю - практично не змінився
12:15 25.12.2024 |
Фондові індекси Японії зросли в середу, тоді як ринок акцій материкового Китаю завершив торги практично на рівні попереднього дня.
Біржі Гонконгу, Південної Кореї та Австралії були закриті у зв'язку зі святкуванням Різдва.
Глава Банку Японії Кадзуо Уеда знову повторив у середу про те, що ЦБ необхідно уважно стежити за різними ризиками. Його слова не дали сигналу трейдерам про те, чи будуть підвищені процентні ставки наступного місяця.
"Терміни і темпи коригування грошово-кредитної політики залежатимуть від розвитку економічної активності та цін, а також від фінансових умов", - сказав Уеда, під час виступу на діловій конференції в Токіо.
Він також повторив важливість оцінки впливу внутрішніх і глобальних ризиків на економічні перспективи Японії, ціни та ймовірність досягнення цільових показників інфляції.
Значення японських індексів Nikkei 225 і Topix за підсумками торгів збільшилося на 0,2% на тлі низької активності торгів.
Найсуттєвіший підйом цін продемонстрували акції автовиробників Nissan Motor і Toyota Motor, які подорожчали на 8,7% і 4,6% відповідно.
Toyota Motor повідомила про збільшення продажу автомобілів у листопаді на 1,7% у річному виразі - до 920,569 тис., що є рекордом для цього місяця.
Лідерами зниження котирувань стали акції інтернет-компанії Rakuten (-2,5%), розробника ігор Konami (-2,3%) і виробника електронних компонентів Fuji Electric (-2,2%).
Китайський індекс Shanghai Composite опустився лише на 0,01%.
Народний банк Китаю в середу зберіг ставку за кредитами строком на рік, що видаються за програмою середньострокового кредитування (MLF), на рівні 2% річних. Вливання ЦБ у фінансову систему в межах MLF становили 300 млрд юанів ($41 млрд).
З урахуванням того, що в грудні спливає термін погашення кредитів на 1,45 трлн юанів, чистий відтік коштів з банківської системи склав 1,15 трлн юанів ($158 млрд). Це максимальний відтік з 2014 року.
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