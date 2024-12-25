ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.12.24

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни і перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.