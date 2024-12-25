ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.12.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 25 грудня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|25.11.24
|1786272.75
|677605.69
|855283.23
|138555.15
|19387.60
|686.18
|71204.91
|23549.99
|26.11.24
|1786978.65
|677605.69
|853215.05
|140661.71
|19447.02
|686.18
|71809.32
|23553.67
|27.11.24
|1787322.82
|677605.69
|853046.66
|140850.19
|19414.08
|686.18
|72115.67
|23694.35
|28.11.24
|1799271.24
|677605.69
|863257.03
|142326.67
|19515.30
|686.84
|72642.55
|23237.15
|29.11.24
|1806499.99
|677605.69
|870228.29
|142314.79
|19501.54
|686.84
|72894.99
|23267.84
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|03.12.24
|1806541.43
|677605.69
|869626.20
|142462.31
|19531.86
|686.84
|73445.97
|23182.56
|04.12.24
|1806763.70
|677605.69
|868911.04
|142659.79
|19526.62
|686.84
|73956.23
|23417.49
|05.12.24
|1805907.20
|677605.69
|868608.60
|142490.94
|19580.59
|686.84
|74104.07
|22830.46
|06.12.24
|1805801.94
|677605.69
|867538.54
|142929.15
|19589.74
|686.84
|74444.05
|23007.93
|09.12.24
|1805392.81
|677605.69
|867138.55
|143281.51
|19571.41
|686.84
|74559.55
|22549.25
|10.12.24
|1805576.18
|677605.69
|865361.85
|145145.55
|19533.92
|686.84
|74909.92
|22332.39
|11.12.24
|1805848.65
|677605.69
|865419.33
|145209.37
|19543.71
|686.84
|75148.05
|22235.65
|12.12.24
|1826569.23
|677605.69
|884981.94
|146091.23
|19642.89
|686.84
|75448.33
|22112.30
|13.12.24
|1826395.59
|677605.69
|884398.17
|146604.57
|19639.96
|686.84
|75647.34
|21813.02
|16.12.24
|1826271.16
|677605.69
|883606.53
|147039.13
|19704.22
|686.84
|75703.03
|21725.72
|17.12.24
|1826707.46
|677605.69
|882938.15
|148159.05
|19738.01
|686.84
|75936.19
|21643.53
|18.12.24
|1827038.91
|677605.69
|881500.32
|149473.99
|19722.82
|686.84
|76339.84
|21709.40
|19.12.24
|1837295.88
|677605.69
|889335.73
|151373.82
|19733.06
|694.14
|76773.32
|21780.12
|20.12.24
|1837079.43
|677605.69
|888192.41
|151071.13
|19736.95
|694.14
|77070.34
|21808.77
|23.12.24
|1836876.98
|677605.69
|887631.26
|152260.07
|19764.40
|694.14
|77316.25
|21403.17
|24.12.24
|1837309.08
|677605.69
|887855.72
|152379.61
|19788.81
|694.14
|77574.99
|21410.12
|25.12.24
|1837289.96
|677605.69
|887731.26
|152526.33
|19790.36
|694.14
|77630.65
|21311.53
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 25 грудня - 41,9875 грн.