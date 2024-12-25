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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8968 грн/$1
12:35 25.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 грудня 2024 року.
|Показник
|24.12.2024
|25.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0132
|41.8968
|- 0.28
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 грудня- 41,9910 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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