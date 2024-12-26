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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виплатив бізнесу 580 мільйонів за кредиторськими вимогами

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) протягом січня-листопада 2024 року виплатив 582 млн грн кредиторам сьомої черги - юридичним особам, які не є пов'язаними з банками особами.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Більше 81,5 млн грн отримали кредитори 4-ї черги (фізособи та ФОП понад гарантовану суму)", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що на задоволення вимог кредиторів 9-ї черги (фізичних осіб, ФОП, юросіб), які є пов'язаними особами банку, виплачено 191,6 млн грн, а на виконання вимог Національного банку (п'ята черга) - 20,5 млн грн.

Понад 1,1 млрд грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

На виконання вимог Національного банку (п'ята черга) спрямовано 20,5 млн грн, а для задоволення вимог третьої черги - понад 1,1 млрд грн.

Загалом за 11 місяців 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків склала майже 2,1 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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