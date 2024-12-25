Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у листопаді зріс на 31% при збільшенні кількості на 34% - Мінфін

Підприємці в листопаді отримали 1233 кредити на суму 4,2 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі, що вище жовтневих показників на 308 кредитів і суму 1 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з даними на його сайті, частка зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, минулого місяця становила 2,2 млрд грн.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 42 493 кредити на загальну суму 135,5 млрд грн. За час дії воєнного стану з 24 лютого 2022 року підписано 37 342 кредитні договори на 125 млрд грн", - уточнили в міністерстві.

Станом на 1 грудня 2024 року 31 банк-кредитор обслуговує 21,64 тис. кредитів на 74,3 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 32,9 млрд грн, або 64% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня поточного року, під державні гарантії на портфельній основі лідирують ПриватБанк - 14,7 тис. кредитів на загальну суму 23,7 млрд грн, що становить 66% від ліміту таких гарантій, наданих банку, Ощадбанк - 2871 кредит на 10,6 млрд грн (49% від ліміту банку), а також Укргазбанк - 960 кредитів на 10,3 млрд грн (71% від ліміту).

До першої п'ятірки банків-лідерів із видачі таких кредитів також увійшли ПУМБ - 657 кредитів на 6,77 млрд грн (63% від ліміту банку) та Укрексімбанк - видано 450 кредитів на 6,36 млрд грн.

Водночас найменшу кількість кредитів видали Банк Український Капітал (один кредит на 33 млн грн, або 82% ліміту), МІБ (шість кредитів на 31 млн грн, або 32% від ліміту), А-Банк (п'ять кредитів на 14 млн грн, або 25% від ліміту), МетаБанк (три кредити на 10 млн грн, або 56% ліміту) і Правекс Банк (один кредит на 2 млн грн, використавши весь ліміт).

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується в Києві - 2580 кредитів на загальну суму 9,6 млрд грн, Дніпропетровській - 1724 кредити на 5,7 млрд грн, Львівській - 1796 кредитів на 5,4 млрд грн, Харківській - 753 кредити на 4,7 млрд грн і Київській областях - 1404 кредити на 4,6 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, обслуговують у сільському господарстві - 4,9 тис. на загальну суму 28,8 млрд грн, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті транспортних засобів - майже 9,3 тис. кредитів більш ніж на 20 млрд грн, переробній промисловості - 3,8 тис. кредитів на 18,4 млрд грн, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності - 1,2 тис. кредитів на 2,4 млрд грн і будівництві - 591 кредит на 1,7 млрд грн.