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Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у межах валютної лібералізації становлять $6,6 млн/день - НБУ
22:46 06.08.2024 |
Обсяг валютних переказів, що здійснюються з метою обслуговування старих зовнішніх боргів та репатріації "нових" дивідендів, з початку набрання чинності травневим пакетом валютної лібералізації до 25 липня становив у середньому $6,6 млн/день, повідомив Національний банк України (НБУ) ) у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Середньоденний обсяг здійснення переказів валюти з метою сплати відсотків за "старими" зовнішніми кредитами за період з 04 травня 2024 року до 25 липня 2024 року склав $2,3 млн на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів у межах лімітів за період з 13 травня 2024 року до 25 липня 2024 року становив $4,3 млн США на день", - поінформував регулятор.
Глава НБУ Андрій Пишний наприкінці червня наводив дані, що середньоденний обсяг валютних переказів, здійснених з метою погашення старих боргів перед нерезидентами та репатріації дивідендів, нарахованих від 1 січня 2024 року, у період з 3 травня до 20 червня становив $6 млн/день. Із них з метою сплати відсотків за старими зовнішніми кредитами - $2 млн на день, а середньоденний обсяг репатріації дивідендів - $4 млн.
Центробанк уточнив, що за три місяці дії нових валютних послаблень 205 компаній скористалися можливістю платити відсотки за старими зовнішніми позиками та 197 компаній - можливістю репатріювати "нові" дивіденди.
"Таким чином, досить значна кількість компаній відчули певне полегшення, і натомість ситуація з тиском на валютний ринок залишається контрольованою", - додав Нацбанк.
Крім цього, регулятор переглянув у бік зниження оцінку додаткового попиту на валюту через лібералізацію на 2024 рік: до $4 млрд з $5,5 млрд, як передбачалося в квітні. НБУ пояснив покращення оцінки нижчими, ніж очікував центробанк, обсягами відтоку валюти після введення валютних послаблень із 3 травня цього року.
"Нові липневі ослаблення валютних обмежень також включені до пакету заходів на цей рік. Крім того, залишається можливість впровадження додаткових заходів до кінця поточного року", - відповів регулятор, проте не вдавався до деталей.
"Окремо зазначимо, що липневі пом'якшення (крім уточнюючої зміни до травневого пакету, згідно з яким було дозволено здійснювати планові процентні платежі за зовнішнім корпоративним боргом) мають технічний характер, отже, додатковий попит на валюту за такими операціями незначний", - пояснив Нацбанк.
Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств із початку повномасштабної війни, який передбачає відміну всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом і орендою.
Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень щодо погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переведення іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.
Потім центробанк з 11 липня розширив перелік доступних до купівлі оборонних товарів за кордоном для волонтерів, дозволив бізнесу купівлю інвалюти для погашення кредитів, наданих Міжнародними фінансовими організаціями (МФО), а також послабив низку інших валютних обмежень.
Також регулятор дозволив резидентам переказувати кошти за наданими ними гарантіями та поруками, що забезпечують виконання зобов'язань за їх зовнішніми кредитами та позиками, за умови, якщо такі платежі дозволені "воєнною" постановою НБУ №18 від 24 лютого 2022 року і дав "зелене світло" переказам на користь іноземних компаній, в акціонерному складі яких є нерезиденти для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України.
Серед інших послаблень, Нацбанк з 11 липня дозволив населенню придбання готівкової іноземної валюти за безготівкову гривню обсягом до 100 тис. грн на добу. У такому ж обсязі фізособи можуть продавати готівкову валюту за безготівкову гривню. НБУ також уточнив, що продаж готівкової інвалюти за готівкову гривню і назад доступний лише населенню.
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