Азійські фондові ринки відновлюються після різких втрат; Nikkei злетів більш ніж на 10%

Більшість азіатських акцій різко зросли у вівторок після значних втрат на попередній сесії, причому японські ринки відновилися найбільше після падіння на ведмежому ринку.

Регіональним ринкам також допоміг елемент вигідної купівлі, оскільки трейдери вкладали кошти в акції з великим дисконтом і сильними фундаментальними показниками, які, ймовірно, виграють від зниження відсоткових ставок у найближчі місяці.

Але азійські акції зазнали значних втрат на попередній сесії, які були викликані зростаючими побоюваннями щодо рецесії в США після невтішних даних з ринку праці.

Уолл-стріт впав в ході нічних торгів, а індекс NASDAQ Composite увійшов в зону корекції з нещодавніх піків.

Тим не менш, американські ринки, схоже, також були готові до відскоку, оскільки ф'ючерси на американські акції зростали на азіатських торгах.

Азійські фондові індекси продемонстрували найбільше зростання у вівторок, після того, як на попередніх сесіях впали значно більше, ніж їхні конкуренти. Індекс Nikkei 225 виріс більш ніж на 10%, а TOPIX додав 8,8%.

Обидва індекси все ще залишаються на території ведмежого ринку після падіння від 12% до 14% на попередній сесії.

Відскок на японських ринках відбувся, незважаючи на змішані дані по заробітній платі та витратах за червень. Хоча загальна заробітна плата зросла, витрати домогосподарств скоротились порівняно з минулим роком.

Падіння єни - після того, як валюта злетіла до найвищого рівня за останні сім місяців - також сприяло зростанню японських акцій.

Настрої на японських ринках були погіршені яструбиними сигналами Банку Японії після того, як центральний банк підвищив відсоткові ставки і анонсував подальші підвищення цього року.

Австралійські акції зросли відносно менше, ніж їхні азійські колеги: індекс ASX 200 додав 0,3% після різкого падіння на останніх сесіях.

Настрої щодо Австралії залишалися напруженими до завершення засідання Резервного банку Австралії, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.

Але ринки все ще побоюються будь-яких потенційно яструбиних сигналів з боку РБА, враховуючи, що інфляція в останні місяці залишається в значній мірі в'язкою. Очікується, що банк дасть зрозуміти, що процентні ставки залишатимуться високими ще довше.

Більшість азіатських ринків відновилися після різкого падіння на попередній сесії. Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 3%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували сильне відкриття після падіння на 2,7% на попередній сесії.

Китайські ринки відставали: шанхайський Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite дещо впали до майже шестимісячних мінімумів. Гонконгський індекс Hang Seng коливався трохи вище тримісячного мінімуму.

Настрої щодо Китаю залишаються на межі після низки невтішних сигналів щодо економіки та нових стимулів.

Цього тижня основна увага буде прикута до ключових даних по торгівлі та інфляції, які дадуть більше інформації про економіку.