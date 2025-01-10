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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,2848 грн/$1
12:40 10.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 січня 2025 року.
|Показник
|09.01.2025
|10.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.2645
|42.2848
|0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 січня- 42,2361 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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