Азійські акції падають через побоювання рецесії; японські акції очікують на ведмежий ринок

Азіатські акції різко впали в понеділок, продовживши втрати минулого тижня на тлі зростаючих побоювань щодо уповільнення економічного зростання в США, а японські ринки перейшли на ведмежий ринок з липневих рекордних максимумів.

Ринки слідують за п'ятничним падінням на Уолл-стріт, яке сталося після того, як значно слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі посилили побоювання, що Федеральна резервна система буде утримувати процентні ставки на високому рівні занадто довго, щоб економіка змогла здійснити м'яку посадку. Інші посередні економічні показники протягом тижня та змішані прибутки від акцій важких технологічних компаній також негативно вплинули на американські ринки, надаючи слабкі сигнали регіональним акціям.

Ф'ючерси на американські фондові індекси ще більше впали на азіатських торгах в понеділок.

Японський Nikkei 225 знизився на 5,5% в понеділок, в той час як більш широкий TOPIX впав майже на 7%. Обидва індекси зараз торгуються більш ніж на 20% нижче від рекордних максимумів, досягнутих у липні, що створює для них умови для виходу на ведмежий ринок, якщо вони закриються на поточних рівнях.

Японські акції постраждали від поєднання масової фіксації прибутку з масовим виходом іноземних інвесторів з ринку через різке зростання курсу японської ієни.

Цьому сприяли "яструбині" сигнали від Банку Японії після того, як центральний банк підвищив процентні ставки минулого тижня і вказав на подальші потенційні підвищення у 2024 році.

Помірні прибутки важкого автовиробника Toyota Motor Corp задали похмурий тон японським ринкам, а цього тижня очікується низка ключових звітностей з цієї країни. Sony Corp і SoftBank Group Corp. мають відзвітувати найближчими днями.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали відносно менше, ніж їхні аналоги, враховуючи, що вони вже зазнали значних втрат протягом останніх двох місяців.

Обидва індекси впали на 0,3% та 0,4% відповідно і залишились на більш ніж п'ятимісячних мінімумах. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%.

Дані індексу менеджерів із закупівель у понеділок показали, що сектор послуг Китаю в липні виріс трохи більше, ніж очікувалося, що свідчить про певну стійкість економіки.

Ці дані допомогли дещо покращити настрої щодо Китаю після похмурих показників у виробничому секторі минулого тижня.

Цього тижня має бути опублікована низка ключових економічних показників Китаю, в тому числі дані по торгівлі та інфляції.

Азійські ринки впали, оскільки апетит до ризикових акцій був знижений через перспективу погіршення економічних умов. Приплив коштів до таких безпечних активів, як японська єна та золото, збільшився.

Австралійський ASX 200 знизився на 2,5%, оскільки основна увага прикута до засідання Резервного банку Австралії у вівторок, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки незмінними.

Південнокорейський KOSPI впав на 5,5%, зазнавши тривалих втрат через слабкість акцій технологічних компаній. Сектор постраждав від поєднання прибутків і середніх доходів від великих американських технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, а індійські акції налаштовані на фіксацію прибутку після того, як минулого тижня індекс Nifty зріс до рекордних максимумів понад 25 000 пунктів.