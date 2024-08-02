Азійські акції падають через побоювання щодо зростання; Nikkei досягає 6-місячного мінімуму після заяв Банку Японії

Азійські акції різко впали в п'ятницю, слідом за падінням на Волл-стріт через побоювання щодо уповільнення економічного зростання, а падіння на японських ринках поглибився після того, як Банк Японії цього тижня виступив з яструбиним акордом.

Слабкий індекс менеджерів із закупівель США та дані з ринку праці посилили занепокоєння щодо сповільнення найбільшої економіки світу, а також щодо того, що зниження процентної ставки Федеральним резервом у вересні може бути запізнілим для м'якого приземлення економіки.

Слабкі прибутки таких великих компаній, як Intel Corporation та Amazon.com Inc, також погіршили настрої, значною мірою нівелювавши позитивну звітність Apple Inc. Ф'ючерси на американські фондові індекси різко впали на торгах в Азії, і тепер увага зосереджена на майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які можуть дати більше економічних сигналів.

Японські ринки продемонстрували найгірші результати серед своїх азійських колег: індекс Nikkei 225 впав майже на 5% до найнижчого рівня з початку лютого. Більш широкий індекс TOPIX втратив 4,2%.

Японські акції вже зазнавали різких втрат з четверга після того, як Банк Японії несподівано зайняв яструбину позицію під час свого засідання в кінці липня.

Центральний банк підвищив ставки на 15 базисних пунктів і заявив, що планує підвищити ставки ще більше цього року, що свідчить про чіткий кінець стимулюючої політики, яка стимулювала японські ринки протягом останнього року.

Стрибок ієни - через попит на прихісток та яструбину позицію Банку Японії - також вплинув на японські акції, особливо ті, що залежать від експорту.

Toyota Motor Corp - одна з найбільших акцій на Nikkei - впала на 3,1% після того, як її прибутки за другий квартал трохи не дотягли до прогнозів, тоді як автовиробник також відзначив уповільнення попиту.

Усі азіатські ринки відступили, оскільки апетит до ризику був знижений через зростаюче занепокоєння з приводу глобального економічного спаду. Змішані звіти техкомпаній зі США також спричинили тривале падіння в цьому секторі.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 3,3% через значні втрати у потужних виробників мікросхем після невтішних результатів Intel. До цього розробник мікросхем Arm Holdings також показав низькі прибутки, оскільки штучний інтелект, як виявилося, забезпечує лише обмежений приріст.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 2,1% через втрати основних китайських інтернет-компаній.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 2,4%, оскільки акції гірничодобувної промисловості зазнали значних втрат через падіння цін на сировинні товари, а також через побоювання щодо уповільнення зростання в Китаї.

Але китайські ринки зазнали відносно менших втрат, ніж їхні регіональні аналоги, враховуючи, що вони вже торгувалися на п'ятимісячних мінімумах.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,5%, відповідно, і були на найнижчих рівнях з середини лютого. Настрої щодо Китаю залишалися слабкими після скупих сигналів про стимулювання з боку Пекіна і низки слабких показників PMI за липень.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, при цьому індекс налаштований на активну фіксацію прибутку після досягнення в четвер рекордного максимуму вище 25 000 пунктів.