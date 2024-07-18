Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк зазначив, що наразі існують усі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку
Темп ослаблення гривні протягом останніх тижнів може створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку і, отже, цінової стабільності, вважає Національний банк України (НБУ).
"Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності", - заявив НБУ в четвер уранці у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
У центробанку зазначили, що досі курсова динаміка, попри і певне послаблення гривні, узгоджувалася із метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового 5%-го рівня у червні.
Поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує з розширенням чистого попиту впродовж останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневою валютною лібералізацією, а також тимчасовим зменшенням пропозиції валюти аграрним сектором. Останній фактор у НБУ пояснюють вичерпанням минулорічного врожаю та "ефектами від окремих рішень з царини регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції" (Кабмін клопотав перед НБУ про збільшення граничного строку повернення аграрної експортної виручки до 120 днів, раніше зменшеного зі 180 до 90 днів - ІФ-У).
Нацбанк зазначив, що наразі існують усі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.
"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору дає змогу для активного експорту і інших товарних груп. Також невдовзі активізується надходження міжнародної допомоги від наших партнерів - якщо в І півріччі Україна отримала близько $14 млрд, то прогноз на другу половину року становить $24 млрд", - повідомив НБУ.
Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує надходження $3,9 млрд від США.
"Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд", - зазначається у відповіді на запит агентства.
Як повідомлялося, НБУ в середу, 17 липня, опустив офіційний курс гривні ще на 20,5 коп. - до нового історичного мінімуму 41,4627 грн/$1. Із початку липня офіційний курс гривні знизився на 92,5 коп. порівняно з 3 коп. у червні та 90 коп. у травні.
Від початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим уже на 9,1%, або на 3,46 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,4%, або на 4,89 грн.
НБУ пояснював ослаблення в травні зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакета пом'якшень валютних обмежень для підприємств.
Раніше Центр економічної стратегії (ЦЕС) оприлюднив оновлений консенсус-прогноз семи інвесткомпаній та аналітичних центрів. Згідно з ним, прогноз курсу гривні на кінець поточного року було знижено з 40,5 грн/$1 до близько 42 грн/$1, що загалом корелює із закладеним у держбюджеті на кінець 2024 року - 42,1 грн/$1. Прогноз середньорічного курсу також було погіршено з 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1 порівняно із закладеним у бюджеті на рівні 40,7 грн/$1.
Інфляція в річному вимірі, за даними Держстату, у червні збільшилася до 4,8% з 3,3% за підсумками травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС попередньо схвалив виділення Україні 4,22 млрд євро фінансової підтримки
|Електронне бронювання в «Дії» запущено
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
|Європарламент засудив візит Орбана до РФ - резолюція
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Нацбанк зазначив, що наразі існують усі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку
|Ціни на золото залишаються близькими до рекордних максимумів на тлі підтримки зниження ставок
|Азійські акції падають на тлі торгової напруженості між США та Китаєм, що спричиняє падіння акцій техкомпаній
|Ієна зростає, оскільки привид інтервенції лякає інвесторів
|Nasdaq, S&P 500 різко знизилися на тлі падіння акцій виробників мікрочіпів та мегакапів; Dow продовжує ралі
|Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими - НБУ
Бізнес
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
|Audi оновила флагманський кросовер RS Q8
|Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів