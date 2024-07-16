Ціни на золото зростають, наближаючись до рекордних максимумів, оскільки зростають бети на зниження ставок

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у вівторок, наблизившись до нових максимумів на тлі збільшення ставок на те, що Федеральний резерв почне знижувати ставки з вересня.

Але зростання цін на золото було обмежене певною стійкістю долара, оскільки спекуляції на тему того, що Дональд Трамп виграє другий президентський термін, сприяли зміцненню долара.

Спотове золото о 06:46 EET подорожчало на 0,2% до 2427,77 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, зросли на 0,1% до 2432,30 доларів за унцію.

Спотові ціни зараз знаходяться менш ніж в 30 доларах від рекордного максимуму в 2450 доларів, досягнутого в кінці травня.

Нещодавнє зростання жовтого металу було викликане, головним чином, збільшенням бетів на те, що ФРС почне знижувати ставки до вересня, після м'яких показників інфляції і дещо "голубиних" сигналів центрального банку.

Голова ФРС Джером Пауелл в понеділок заявив, що банк отримав більше впевненості в тому, що інфляція знижується. Хоча він прямо не повідомив про зниження ставки, ринки сприйняли його коментарі як ознаку того, що зниження ставки близьке.

Трейдери повністю врахували очікування того, що ФРС збереже ставки на незмінному рівні у вересні, і тепер оцінюють ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів майже в 90%, згідно з даними CME Fedwatch.

Інші дорогоцінні метали зростали на цих очікуваннях, але у вівторок були неоднозначними. Ф'ючерси на платину впали на 0,3%, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,2%.

Але відновлення долара зупинило зростання золота, особливо після того, як цього тижня долар відскочив від більш ніж місячного мінімуму.

Долар був підтриманий, головним чином, посиленням спекуляцій на тему того, що Трамп піде на другий термін. Це сталося після того, як невдалий замах на колишнього президента значно підвищив його популярність, випередивши Джо Байдена в президентських перегонах.

Очікується, що Трамп запровадить більш протекціоністську торговельну політику, що потенційно може збільшити інфляцію і підтримати долар.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися, оскільки перспективи червоного металу були затьмарені зростаючим занепокоєнням щодо Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 795,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4 521 за фунт.

Більш слабкі, ніж очікувалося, дані по ВВП Китаю поставили під сумнів відновлення економіки країни, що може погано позначитися на попиті на мідь.

Крім того, президентство Трампа може призвести до посилення торгових перешкод для Китаю, що ще більше підірве його економіку.