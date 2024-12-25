Фондового ринку в Україні практично не існує, його потрібно перезапустити, – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що в Україні існує потреба в перезапуску фондового ринку.

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є потреба у, по суті, перезапуску фондового ринку, якого, якщо не брати обіг державних облігацій, а казати про корпоративний сегмент, треба бути відвертим - практично не існує. І це пов'язано не тільки з повномасштабною війною, так було і до неї. Фондовий ринок не є джерелом для залучення інвестицій - він деградує", - заявив Гетманцев.

Він привів дані, що на 1 жовтня 2015 року в Україні було 4 182 відкритих (публічних) акціонерних товариства та 3 505 закритих (приватних), на 1 жовтня 2024 року - 1 610 відкритих, що в 2,6 раза менше, та 4 736 закритих - на 35% більше.

"Чому? Тому що емісія та публічне розміщення акцій в Україні - це точно не варіант для започаткування бізнесу чи насичення його додатковим фінансовим ресурсом. Відомо, в якому стані у нас фондові біржі. І ми не бачимо від Комісії (Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, - ред.) ані лідерства, ані ініціатив, щоб хоча б спробувати змінити ситуацію на краще", - констатував Гетманцев.

Він додав, що оновлений меморандум із Міжнародним валютним фондом передбачає оцінку спроможності НКЦПФР до кінця січня.

"У тому, що необхідно провести аудит, наш підхід співпадає навіть з підходом Міжнародного валютного фонду. І це говорить про те, що все ж таки це об'єктивна реальність", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, у вересні цього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу. Документ набрав чинності 1 листопада.

Згодом стало відомо, що НКЦПФР ухвалила рішення про заборону з 1 січня 2025 року виводити цінні папери іноземних емітентів із системи депозитарного обліку на період дії воєнного стану.