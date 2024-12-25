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АНАЛІТИКА

Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну

09:37 25.12.2024 |

Фінанси

 
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в листопаді 2024 року, становив 1,478 млрд доларів. Це на 12,2% менше, ніж у жовтні (1,684 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за жовтень 1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні (1,150 млрд доларів).

Обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% до 437 млн доларів в еквіваленті (532 млн у жовтні).

Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну

 

За даними НБУ, за листопад з України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну

 

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України в жовтні 2024 року купило в банках 1,394 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Однак у листопаді обсяг купівлі знизився до 1,289 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в листопаді коливався близько рівня від 41,50 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.

Іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.

За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів (минулого року - 9,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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