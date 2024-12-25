Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 13:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну
09:37 25.12.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
При цьому банки ввезли за жовтень 1,039 млрд готівкових доларів, що на 9,6% менше, ніж у жовтні (1,150 млрд доларів).
Обсяг готівкових євро скоротився на 17,8% до 437 млн доларів в еквіваленті (532 млн у жовтні).
За даними НБУ, за листопад з України вивезли валюти на 121 млн доларів.
Попит на валюту
Нагадаємо, населення України в жовтні 2024 року купило в банках 1,394 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).
Однак у листопаді обсяг купівлі знизився до 1,289 млрд доларів.
Курс долара на готівковому ринку в листопаді коливався близько рівня від 41,50 гривень. Однак наприкінці місяця НБУ відпустив курс долара. Загалом за місяць готівковий курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.
Іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців.
За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів (минулого року - 9,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня
ТОП-НОВИНИ
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8968 грн/$1
|Ринок акцій Японії зріс, материкового Китаю - практично не змінився
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.12.24
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у листопаді зріс на 31% при збільшенні кількості на 34% - Мінфін
|Банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну
|Фондового ринку в Україні практично не існує, його потрібно перезапустити, – Гетманцев
Бізнес
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка