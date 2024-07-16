Азіатські акції повзуть вгору на тлі зростання бетів на зниження ставок; Китай відстає

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, слідуючи за зростанням на Уолл-стріт на тлі зростаючих очікувань зниження процентних ставок у вересні, в той час як китайські ринки відстали через побоювання з приводу охолодження економіки і зустрічних вітрів з боку американської політики.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від сильного фінішу на Уолл-стріт після того, як "голубині" коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла показали, що центральний банк має більше впевненості в тому, що інфляція послаблюється.

Посилення спекуляцій щодо президентства Дональда Трампа також підтримало фондові ринки через сподівання на те, що такий сценарій призведе до полегшення регуляторного середовища.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низькому діапазоні, в той час як гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,5%.

Спекуляції щодо другого терміну Трампа негативно вплинули на китайські акції, враховуючи, що колишній президент зберігає жорстку риторику проти Китаю. Під час свого перебування на посаді Трамп запровадив високі мита проти Китаю, що спричинило тривалу торговельну війну між Вашингтоном і Пекіном наприкінці 2010-х років.

Вважалося, що Трамп отримує перевагу над президентом Джо Байденом у президентських перегонах 2024 року, особливо після невдалого замаху на Трампа, який, здавалося б, підвищив популярність колишнього президента.

У понеділок Трамп був офіційно висунутий кандидатом у президенти від Республіканської партії і обрав сенатора від штату Огайо Джей-Ді Венса в якості свого візаві.

Китайські акції вже падали через побоювання відновлення торговельної війни із Заходом після того, як Європейський Союз приєднався до США у запровадженні високих імпортних мит на ключові галузі промисловості.

Невтішні дані по валовому внутрішньому продукту за другий квартал, опубліковані в понеділок, також ще більше погіршили настрої щодо Китаю.

Основна увага зараз прикута до третього пленуму Комуністичної партії Китаю, що триває на тлі зростаючого тиску на Пекін з вимогою надати більше стимулів.

У вівторок азійські ринки переважно зросли, а південнокорейський KOSPI додав 0,1%.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найкращі результати за день, піднявшись на 0,5% і 0,8% відповідно, оскільки вони також наздогнали своїх конкурентів після вихідних у понеділок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно після того, як індекс та індекс BSE Sensex 30 продовжили досягати рекордних максимумів на оптимізмі щодо індійської економіки.

Австралійський ASX 200 впав на 0,2% з рекордних максимумів, головним чином через збитки у великій гірничодобувній компанії Rio Tinto Ltd.

Акції Rio Tinto впали на 2,3% після того, як поставки залізної руди в другому кварталі не дотягли до прогнозів через перебої, викликані сходженням поїзда з рейок.

Хоча відвантаження все ще зростали, незважаючи на уповільнення попиту в Китаї, перспективи компанії були дещо затьмарені зростаючою невизначеністю щодо китайської економіки.

Слабкість у Китаї також не обіцяє нічого хорошого для інших австралійських сировинних товарів, враховуючи, що Китай є найбільшим експортним напрямком для країни.

Котирування BHP Group Ltd, компанії-аналога Rio, впали на 1,7%. Цього тижня BHP також має оприлюднити свої квартальні виробничі показники.