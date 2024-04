S&P 500, Nasdaq різко зросли на слабких даних щодо інфляції

Американські фондові індекси закрилися в четвер з підвищенням, причому акції технологічних компаній лідирували, оскільки свіжі економічні дані відродили надію на те, що інфляція залишається в тенденції до охолодження.

Чутливі до процентних ставок мега-акції дали вирішальну перевагу технологічному Nasdaq. S&P 500 також закрився в плюсі, в той час як Dow практично не змінився.

Індекс цін виробників (PPI) виявився меншим, ніж очікувалось, що підтвердило тезу про те, що зростання цін все ще сповільнюється.

"Дані сьогоднішнього ранку були дещо більш сприятливими для доброякісного результату "м'якої посадки", ніж вчорашні дані", - сказав Брайан Нік, старший інвестиційний стратег Macro Institute. "Я думаю, що це схоже на природну реакцію на те, що вчора було потенційно надмірною реакцією".

У середу більш високі, ніж очікувалось, дані по індексу споживчих цін призвели до різкого падіння акцій, а прибутковість казначейських облігацій досягла найвищого рівня з листопада. Звіт розвіяв надії на те, що центральний банк може здійснити до трьох знижень ставок до кінця року, можливо, вже на червневому засіданні з питань політики.

"Є припущення, що показники інфляції, які дійсно хвилюють ФРС - показники PCE - будуть не такими жахливими, як CPI", - додав Нік. "І ті частини ринку, які були найбільш покарані вчора, сьогодні трохи повертаються".

Хоча дані по ІСЦ були більш обнадійливими, вони вказують на те, що шлях інфляції до річного цільового показника центрального банку в 2% може бути занадто звивистим для ФРС.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що "немає явної необхідності коригувати монетарну політику в найближчій перспективі".

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін сказав, що центральний банк ще не впевнений, що ціновий тиск продовжить послаблюватись.

"Інвестори починають сприймати можливість того, що інфляція може затриматися ще трохи довше, і ФРС продовжуватиме зберігати терпіння, що є їхнім головним гаслом зараз", - сказав Джозеф Срока, головний інвестиційний директор NovaPoint в Атланті.

Інвестори переключили свою увагу на сезон звітності за перший квартал, коли в п'ятницю вранці будуть опубліковані результати трьох великих американських банків - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 2,43 пункти, або 0,01%, до 38 459,08, S&P 500 виріс на 38,42 пункти, або 0,74%, до 5 199,06, а Nasdaq Composite додав 271,84 пункти, або 1,68%, до 16 442,20.

З 11 основних секторів S&P 500 лідирував технологічний сектор, тоді як фінансові акції пасли задніх.

Індекс FANG+, що складається з акцій мегакапів, які демонструють імпульс до зростання, був явним лідером, набравши 2,6%.

CarMax впав на 9,2% після того, як компанія, що займається роздрібною торгівлею вживаними автомобілями, не виправдала прогнозів аналітиків щодо результатів четвертого кварталу і заявила, що може не досягти своєї довгострокової мети з продажу транспортних засобів.

Акції Globe Life впали на 53,1% після того, як Fuzzy Panda Research розкрила коротку позицію в компанії, заявивши про численні випадки страхового шахрайства.

Акції Rent the Runway злетіли на 161,9% після того, як компанія з прокату одягу заявила, що робить ставку на штучний інтелект для забезпечення свого зростання в поточному році.

Біотехнологічна компанія Alpine Immune Sciences буде придбана Vertex Pharmaceuticals приблизно за $4,9 млрд, повідомили обидві компанії. Акції Alpine виросли на 36,9%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,12 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,23 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів; індекс Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум і 135 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,39 мільярдів акцій, порівняно з 11,48 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.