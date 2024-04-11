Азійські акції відступають на тлі коливань після ІСЦ у США та Китаї

Більшість азіатських акцій впали в четвер, слідуючи за падінням на Волл-стріт після того, як більша, ніж очікувалося, інфляція в США зруйнувала сподівання на швидке зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Дані по інфляції з Китаю також показали, що найбільша економіка Азії залишається в стійкому дефляційному тренді, що ще більше погіршило настрої.

Індекси Уолл-стріт впали в ході нічних торгів після того, як дані по інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) виявилися вищими, ніж очікувалося, що змусило трейдерів в значній мірі зменшити бети на червневе зниження ставки ФРС.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії.

Слабкі дані по інфляції в Китаї також сколихнули регіональні ринки. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,2% та 0,4% відповідно після того, як дані показали, що інфляція в Китаї в березні знизилась більше, ніж очікувалось.

Стійке зниження інфляції ІСЦ також вказує на незначні ознаки відновлення економіки Китаю, який протягом останнього року боровся зі стійкою дефляційною тенденцією.

Слабкість Китаю не обіцяє нічого доброго для економік інших країн Азії, оскільки вони покладаються на цю країну як на основного торговельного партнера.

Втрати на континентальних біржах призвели до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,4%, що значною мірою нівелювало зростання, досягнуте в середу на фоні ралі акцій технологічних компаній.

Австралійський ASX 200 впав на 0,8%, оскільки нещодавнє зростання цін на сировинні товари забезпечило лише обмежений приріст акцій важких гірничодобувних компаній. Занепокоєння щодо Китаю також тиснуло на австралійські акції, зважаючи на їхню значну залежність від материка.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6%, а TOPIX втратив 0,3%. Більші втрати японських акцій були обмежені силою основних експортерів, оскільки японська єна впала до 34-річного мінімуму.

Але невизначеність щодо можливого втручання уряду для підтримки єни також погіршила настрої на японських ринках.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,4%, в той час як індійські ринки були закриті на вихідні. Тим не менш, Nifty 50 досяг рекордного максимуму в середу.

Інші азіатські ринки також відступили в четвер, під впливом перспективи підвищення процентних ставок в США на довший термін.

Настрої щодо ринків, схильних до ризику, в значній мірі були підірвані сильними даними по індексу споживчих цін в США. Цей показник, а також яструбиний протокол березневого засідання ФРС призвели до того, що ринки знизили очікування щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів у червні. Протокол показав, що ще до виходу "гарячих" березневих показників ІСЦ чиновники ФРС вже були занепокоєні "липкою" інфляцією.

CME Fedwatch Toolпоказав, що зараз ринки оцінюють ймовірність збереження ставки в червні на рівні понад 80%, а ймовірність її зниження - 17,5%.