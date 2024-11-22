Європейські індекси завершують тиждень на мажорній ноті

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в п'ятницю, інвестори оцінюють новини корпоративного сектору і макроекономічні статдані.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:09 кч збільшився на 0,63%, до 505,7 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,65%, німецький DAX - 0,29%, французький CAC 40 - 0,01%, італійський FTSE MIB - 0,07%, іспанський IBEX 35 - 0,03%.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в листопаді впав до 48,1 пункту порівняно з 50 пунктами попереднього місяця, за попередніми розрахунками HCOB і S&P Global. Значення PMI нижче позначки в 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності. Аналітики в середньому прогнозували збереження індикатора на колишньому рівні, за даними Trading Economics.

Індекс PMI у сфері послуг єврозони в листопаді знизився до 49,2 пункту з 51,6 пункту в жовтні, промисловий PMI зменшився до 45,2 пункту з 46 пунктів.

У Німеччині зведений PMI цього місяця знизився до 47,3 пункту з 48,6 пункту місяцем раніше, у Франції - до 44,8 пункту з 48,1 пункту.

Економіка Німеччини в третьому кварталі 2024 року збільшилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з остаточними даними. Попередня оцінка зазначала зростання на 0,2%, і опитані Trading Economics аналітики не очікували її перегляду.

Роздрібний продаж у Великій Британії в жовтні знизився на 0,7% щодо попереднього місяця. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав їх зменшення на 0,3%. Згідно з переглянутими даними, у вересні роздрібний продаж збільшився на 0,1%, а не на 0,3%, як повідомлялося раніше.

Акції Thales падають на 6,5% на новинах про антикорупційне розслідування щодо французького розробника технологічних рішень з боку влади Франції та Великої Британії.

Котирування паперів чипмейкерів ASML Holding і STMicroelectronics зростають на 1,7% і 1,4% відповідно.

Ринкова вартість Brenntag збільшується на 3,8% після того, як аналітики Berenberg поліпшили прогноз для акцій дистриб'ютора хімічної продукції до "купувати" з "тримати".

На біржі у Франкфурті також активно дорожчають акції Vonovia і Sartorius (майже на 3%), тим часом папери Henkel дешевшають на 1%. У Парижі ціна паперів Sanofi зростає на 1,4%, а акції банків BNP Paribas і Credit Agricole дешевшають на 1,1%.