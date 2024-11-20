У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році

Компанія XPeng, провідний виробник електромобілів, продемонструвала свій новий літаючий автомобіль на китайському авіасалоні.

Транспортний засіб, названий "Сухопутний авіаносець", планується до випуску у 2026 році. Цей футуристичний автомобіль об'єднує традиційне водіння з можливістю польоту, що є значним кроком в інтеграції передових транспортних рішень у повсякденне життя. Літаючий автомобіль XPeng являє собою модульну конструкцію, що включає наземний транспортний засіб і знімний літальний модуль.





Крім того, автомобіль має функції, що знижують радіолокаційну помітність, це робить його потенційно корисним для військового застосування. XPeng використовує свої знання в галузі електричних силових установок для створення екологічно чистого літального апарату, що відповідає глобальним зусиллям зі скорочення викидів вуглекислого газу. Презентація цього автомобіля підкреслює зростаюче значення Китаю в галузі передових технологій і відкриває захоплюючі можливості для майбутнього транспорту.