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У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
14:10 20.11.2024 |
Компанія XPeng, провідний виробник електромобілів, продемонструвала свій новий літаючий автомобіль на китайському авіасалоні.
Транспортний засіб, названий "Сухопутний авіаносець", планується до випуску у 2026 році. Цей футуристичний автомобіль об'єднує традиційне водіння з можливістю польоту, що є значним кроком в інтеграції передових транспортних рішень у повсякденне життя. Літаючий автомобіль XPeng являє собою модульну конструкцію, що включає наземний транспортний засіб і знімний літальний модуль.
Крім того, автомобіль має функції, що знижують радіолокаційну помітність, це робить його потенційно корисним для військового застосування. XPeng використовує свої знання в галузі електричних силових установок для створення екологічно чистого літального апарату, що відповідає глобальним зусиллям зі скорочення викидів вуглекислого газу. Презентація цього автомобіля підкреслює зростаюче значення Китаю в галузі передових технологій і відкриває захоплюючі можливості для майбутнього транспорту.
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