Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України

Учасники 12 зустрічі Коаліції держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в Ризі узгодили ключові параметри роботи трибуналу, зокрема, щодо його юрисдикції, та опрацювали дорожню карту його створення, повідомляють на сайті президента України в п'ятницю.

"Ми нарешті досягли значного прогресу в цьому році. Позиція України чітка й однозначна: ми не можемо і не будемо йти на компроміс щодо правосуддя", - зазначила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

Крім того, вперше ухвалено заяву, яка підтвердила неминучість покарання для агресорів.

"Учасники Core Group доводять до відома ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що свідчить про прихильність України до міжнародного права та міжнародного правосуддя. Core Group продовжує роботу над створенням ефективного Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України... Учасники Core Group вітають внесок служб Ради Європи та Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ у їхніх консультаціях, включно з підготовкою проєкту двосторонньої Угоди між Радою Європи та урядом України про створення Спеціального трибуналу.... Учасники Core Group заохочують інші держави та міжнародні організації активно підтримувати та сприяти подальшим консультаціям Core Group", - йдеться в тексті заяви.

Також учасники Core Group підтверджують важливість будь-яких майбутніх проваджень у створеному спецтрибуналі, що дотримуватиметься чинного міжнародного права, і підтвердили відданість роботі зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, зокрема через продовження розгляду проєктів, підготовлених Радою Європи.

Коаліція відзначила прогрес у підготовці проєкту двосторонньої Угоди між Радою Європи та урядом України щодо створення спецтрибуналу, проєкту його статуту та проєкту Розширеної часткової угоди, в якій визначено умови підтримки трибуналу.

"Спеціальний трибунал створюється для покарання вищого військово-політичного керівництва країн-агресорів за планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни - тяжкого міжнародного злочину", - йдеться в повідомленні.

Загалом до коаліції входить 41 держава.

Як повідомлялося, 11 зустріч Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України відбулася у Відні 18 вересня. За результатами роботи учасники досягли згоди щодо загальної концепції створення спецтрибуналу.