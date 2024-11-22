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Російські атаки пошкодили чотири підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки – МАГАТЕ
13:15 22.11.2024 |
У ніч проти 16 листопада та вранці 17 листопада від російських атак постраждали чотири підстанції українських атомних електростанцій, які МАГАТЕ визначило важливими для ядерної безпеки. Про це заявив гендиректор Рафаель Гроссі на засіданні Ради керівників МАГАТЕ.
гідно з даними МАГАТЕ, в останні дні АЕС поступово почали відновлювати лінії електропередач і нарощувати випуск, але знову знизили вироблення електроенергії вранці 21 листопада як запобіжний захід.
Гроссі наголосив на тому, що Запорізька АЕС двічі втрачала зв'язок із лінією електропередачі потужністю 750 кВ протягом декількох днів. За його словами, вона "продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання".
"Усі шість реакторів залишаються в холодному стані, і подальша позиція агентства полягає в тому, що жоден реактор не буде відновлений, поки ситуація з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій АЕС залишається під загрозою", - зазначив Гроссі.
Південноукраїнська АЕС 21 листопада також відключалась від своїх двох ліній електропередачі 750 кВ для технічного обслуговування. Об'єкт усе ще отримував енергію від своїх резервних систем.
"Зростальна нестабільність енергосистеми є джерелом, що поглиблює занепокоєння щодо ядерної безпеки, і це впливає на всі атомні електростанції", - заявив Гроссі.
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