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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2931грн/$1
12:38 22.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 листопада 2024 року.
|Показник
|21.11.2024
|22.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2894
|41.2931
|0.01
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 листопада- 41,2860 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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