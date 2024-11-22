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«єОселя»: Видано перший кредит за новими умовами програми для молоді

16:34 22.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Перший кредит за новими умовами програми доступної іпотеки "єОселя" в "Ощадбанку" отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру в Чернігові.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Згідно з оновленими умовами програми, українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок - від 10% від вартості житла.

"Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки "єОселя" становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, Уряд знизив початковий внесок за житло з 20% до 10%. Таким чином молодь віком до 26 років може скористатися програмою та отримати кредит на житло на пільгових умовах. Такою можливістю скористався молодий підприємець з Чернігова, який мріяв про власну квартиру", - прокоментувала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом від початку 2024 року 7 968 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума кредитів за цей час склала 13,65 млрд грн.

Оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

у "Дії" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";
заповнити заяву та обрати уповноважений банк;
підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису".

Після отримання в застосунку "Дія" відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.
Про програму

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти й одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "МТБ Банк", "Таскомбанк" і Bisbank.

Як повідомлялося, за два роки уряд неодноразово змінював умови програми "єОселя". Наприклад, з початку 2024 року в українців з'явилася можливість купувати приватні будинки.

З 19 вересня перший внесок можна сплачувати сертифікатом "єВідновлення".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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