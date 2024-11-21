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Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
12:48 21.11.2024 |
Ілон Маск (Elon Musk), генеральний директор Tesla і SpaceX, взяв участь у телефонній розмові між Дональдом Трампом (Donald Trump) і генеральним директором Google Сундаром Пічаї (Sundar Pichai). Цей дзвінок відбувся після перемоги Трампа на президентських виборах 5 листопада.
Участь Маска в цій розмові підкреслює його зростаючий вплив в оточенні Трампа, особливо у світлі його критики пошукових алгоритмів Google. Маск і Трамп раніше звинувачували Google в упередженості результатів пошуку, стверджуючи, що запити про Трампа часто призводять до нерелевантних новин. Присутність Маска в таких обговореннях може свідчити про його потенційний вплив на технологічну політику нової адміністрації.
Нещодавно Ілон Маск був призначений співкерівником новоствореного "Департаменту ефективності уряду" і вже взяв участь у низці значущих дискусій, зокрема в переговорах зі світовими лідерами, такими як президенти України та Туреччини.
Цей дзвінок також відображає зусилля технологічних лідерів щодо встановлення зв'язків із Трампом, що видно з попередніх розмов Трампа з генеральними директорами Apple і Amazon. Подвійна роль Маска як технологічного магната й урядового призначенця викликає питання про можливий конфлікт інтересів і вплив приватного бізнесу на державну політику.
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