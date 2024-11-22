Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки України показали рекордний прибуток

 

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-жовтень 2024 року склав 125,6 млрд гривень. Це на 2,3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2024 року зросли на 15,2% до 420,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 17,0% до 290,7 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток

 

Витрати зросли на 31,7% до 295,1 млрд гривень. Банки збільшили відрахування резервів під майбутні збитки до 5,6 млрд гривень.

Банки України показали рекордний прибуток

 

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2860
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 43,4659
  0,0976
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9832  0,03 0,08 41,6355  0,01 0,01
EUR 43,2364  0,17 0,39 44,0045  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,02 0,06 41,3000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес