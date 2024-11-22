Банки України показали рекордний прибуток

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-жовтень 2024 року склав 125,6 млрд гривень. Це на 2,3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-жовтень 2024 року зросли на 15,2% до 420,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 17,0% до 290,7 млрд гривень.

Витрати зросли на 31,7% до 295,1 млрд гривень. Банки збільшили відрахування резервів під майбутні збитки до 5,6 млрд гривень.

Як заявили в НБУ, головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування до резервів на шкоду від активних операцій.