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Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
23:36 22.11.2024 |
Міністр оборони Канади Білл Блер (William Sterling Blair) заявив, що національні вдосконалені ракетні системи "земля-повітря" (NASAMS) виробництва США, на які Оттава пообіцяла виділити CAD406 млн майже два роки тому, тепер перебувають у руках українців, повідомляється на сайті Канадської телерадіомовної корпорації.
"Я не можу надати вам більше інформації щодо цього через оперативну безпеку, але ми нарешті змогли їх доставити. І я думаю, це матиме значення, тому що дасть змогу їм захистити громади", - сказав Блер у четвер уранці в комітеті з оборони Палати представників.
За його словами, уряд намагався прискорити доставку, долучивши її до більшої купівлі, яку здійснював уряд США.
Запланована купівля була оголошена в січні 2023 року, але, як повідомили CBC News у вересні в Міністерстві національної оборони, федеральний уряд не перераховував коштів Вашингтону для оплати системи й початку процесу до березня 2023 року. США не могли розпочати переговори про контракт з виробниками, доки не отримали і власних коштів, і грошей Канади, а також мали отримати схвалення Конгресу на купівлю NASAMS. Конгрес дав зелене світло в травні 2023 року, йдеться в повідомленні.
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