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Долар США зміцнюється, курс євро опускався до мінімуму за 2 роки
16:18 22.11.2024 |
Долар США різко зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, слабо дешевшає в парі з єною.
Підтримку долару надає зростання попиту на активи "тихої гавані" в умовах посилення геополітичної напруженості, зазначає аналітик ING Франческо Песоле.
Водночас слабкі статдані з єврозони та Великої Британії посилюють очікування трейдерів щодо зниження ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) і Банком Англії, тоді як впевненості в черговому пом'якшенні політики американським ЦБ до кінця поточного року в них немає.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0413 порівняно з $1,0474 напередодні. Під час сесії курс євро опускався до $1,0336 - мінімуму з листопада 2022 року.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в листопаді впав до 48,1 пункту з 50 пунктів місяцем раніше, показали опубліковані в п'ятницю дані HCOB і S&P Global. Значення PMI нижче позначки в 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності.
У Німеччині зведений PMI цього місяця опустився до 47,3 пункту з 48,6 пункту місяцем раніше, у Франції - до 44,8 пункту з 48,1 пункту.
Посилення спаду активності у двох найбільших економіках єврозони може змусити ЄЦБ прискорити темпи зниження ставок, зазначають експерти. За даними Bloomberg, імовірність зменшення ставок ЄЦБ на 50 базисних пунктів у грудні тепер оцінюється ринком більш ніж у 50% проти 15% у четвер.
"Опубліковані дані дійсно роблять можливим варіант зниження ставок європейським регулятором на 50 б.п.", - зазначає аналітик J.P. Morgan Private Bank Метью Лендон.
Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2509 з $1,2589 напередодні.
Роздрібний продаж у Великій Британії в жовтні знизився на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, показали опубліковані в п'ятницю офіційні дані. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав їх зменшення на 0,3%, за даними Trading Economics.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 154,40 єни проти 154,55 єни за підсумками торгів у четвер. Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,2619 юаня проти 7,2547 юаня напередодні.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,46%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.
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