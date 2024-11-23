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АНАЛІТИКА

Російський «Сбербанк» запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі

 

Величезні відсоткові ставки в банках Росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. Так, "Сбербанк" запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк.

Про це пише The Moscow Times.

У Білорусі ставка рефінансування становить лише 9,5%, а рівень середніх ставок за корпоративними кредитами у білоруських рублях із серпня по вересень зріс лише до 10,27% річних.

Ставки за короткостроковими кредитами для малого та середнього бізнесу в Росії наближаються до 30% річних.

Як зазначається, масштаб дочірніх російських банків у Білорусі менший, і розміри кредитів - також. Ринок кредитування у Білорусі в 40 разів менше, ніж у Росії.

Вдночас російський Центробанк попередив, що, залучаючи кредити в іноземній валюті, компанії повинні враховувати валютний ризик та коливання валютного курсу.

Відсутність доступних кредитів у Росії загрожує обвалом галузей.

Раніше гендиректор Челябінського ковальсько-пресового заводу Андрій Гартунг сказав, що чекає на сумний розвиток подій.

"Жодний конкурентний бізнес не може працювати з кредитами під 27% річних, коли твої китайські конкуренти отримують кредити дешевше за 5% річних", - сказав Гартунг.

Похмурі оцінки Гартунга підтверджували й інші топменеджери.

Наприкінці жовтня глава російської промислової держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов заявив, що промисловість у Росії перебуває під загрозою масових банкрутств заводів.

Раніше повідомлялося, що сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій. Зокрема, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у РФ наразі перевищує 90%.

Згодом стало відомо, що різке підвищення ставки Центробанку Росії та згортання програм пільгової іпотеки вдарили по найбільшому російському забудовнику. Так, група компаній "Самолет", яка будує житлові будинки площею 5,5 млн кв. м і має земельний банк майже 50 млн кв. м, опинилася на межі краху.

Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року - 6,3%, а у річному вираженні - 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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