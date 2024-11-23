Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Російський «Сбербанк» запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі
23:17 22.11.2024 |
Величезні відсоткові ставки в банках Росії змусили російських підприємців шукати гроші у сусідніх державах. Так, "Сбербанк" запропонував російським компаніям брати кредити в Білорусі, де працює дочірній банк.
Про це пише The Moscow Times.
У Білорусі ставка рефінансування становить лише 9,5%, а рівень середніх ставок за корпоративними кредитами у білоруських рублях із серпня по вересень зріс лише до 10,27% річних.
Ставки за короткостроковими кредитами для малого та середнього бізнесу в Росії наближаються до 30% річних.
Як зазначається, масштаб дочірніх російських банків у Білорусі менший, і розміри кредитів - також. Ринок кредитування у Білорусі в 40 разів менше, ніж у Росії.
Вдночас російський Центробанк попередив, що, залучаючи кредити в іноземній валюті, компанії повинні враховувати валютний ризик та коливання валютного курсу.
Відсутність доступних кредитів у Росії загрожує обвалом галузей.
Раніше гендиректор Челябінського ковальсько-пресового заводу Андрій Гартунг сказав, що чекає на сумний розвиток подій.
"Жодний конкурентний бізнес не може працювати з кредитами під 27% річних, коли твої китайські конкуренти отримують кредити дешевше за 5% річних", - сказав Гартунг.
Похмурі оцінки Гартунга підтверджували й інші топменеджери.
Наприкінці жовтня глава російської промислової держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов заявив, що промисловість у Росії перебуває під загрозою масових банкрутств заводів.
Раніше повідомлялося, що сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій. Зокрема, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у РФ наразі перевищує 90%.
Згодом стало відомо, що різке підвищення ставки Центробанку Росії та згортання програм пільгової іпотеки вдарили по найбільшому російському забудовнику. Так, група компаній "Самолет", яка будує житлові будинки площею 5,5 млн кв. м і має земельний банк майже 50 млн кв. м, опинилася на межі краху.
Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.
До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року - 6,3%, а у річному вираженні - 8,4%.
Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні
|Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України
|Російські атаки пошкодили чотири підстанції АЕС, важливі для ядерної безпеки – МАГАТЕ
|Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російський «Сбербанк» запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі
|«єОселя»: Видано перший кредит за новими умовами програми для молоді
|Долар США зміцнюється, курс євро опускався до мінімуму за 2 роки
|Банки України показали рекордний прибуток
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2931грн/$1
|Європейські індекси завершують тиждень на мажорній ноті
Бізнес
|Ілон Маск разом із Дональдом Трампом провели розмову з гендиректором Google
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років