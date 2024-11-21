OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах

OpenAI розширює функціонал ChatGPT, додаючи розширений голосовий режим у вебверсію. Тепер користувачі зможуть спілкуватися з чат-ботом через браузер, про що повідомив директор з продуктів компанії Кевін Вейл у соцмережі X.

Новий режим дозволяє ChatGPT спілкуватися природніше, використовуючи аудіоможливості GPT-4o для реальних розмов у режимі реального часу. Чат-бот здатний розуміти невербальні сигнали, наприклад, темп мовлення, та реагувати з емоціями.

Функція вже доступна для платних користувачів ChatGPT - підписників тарифів Plus, Enterprise, Teams або Edu.

Щоб розпочати голосову розмову у вебверсії, потрібно натиснути на значок "Голос" у нижньому правому куті вікна ChatGPT, надати браузеру доступ до мікрофона та перейти на екран із синьою кулею в центрі.

Користувачам доступні дев'ять голосів із різними тонами й характерами, наприклад, Arbor - спокійний і універсальний, або Ember - впевнений та оптимістичний.

Раніше, у вересні, OpenAI представила розширений голосовий режим у застосунках ChatGPT для iOS та Android.

Користувачі Plus і Team мають щоденний ліміт на використання розширеного голосового режиму - вони можуть змінюватися. OpenAI повідомлятиме, коли в користувача залишиться 15 хвилин розширеного голосового режиму на день. А користувачі без передплати отримають безплатний місячний доступ, щойно функція стане доступною для них. За словами Кевіна Вейла, це станеться найближчими тижнями.