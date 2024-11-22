Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 12:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку
12:11 22.11.2024 |
Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE) від Світового банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X.
"Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Щиро дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та нашого народу", - зазначив він.
Прем'єр також подякував керівництву Світового банку за "непохитну підтримку України".
Як повідомлялося, 19 листопада Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку, на загальну суму $622 млн. Кошти залучать для реалізації проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".
Зокрема, гроші спрямують на соціальний захист дітей та сімʼї, пільги громадянам на оплату ЖКП, виплату довічних державних стипендій, соціальний захист осіб з інвалідністю та інше.
15 листопада уряд схвалив умови позики від МБРР на $1,05 млрд для реалізації проєкту "Друга позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання". Ці кошти надійдуть від урядів Японії та Великої Британії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили санкції проти десятків російських банків, серед них – «Газпромбанк»
|Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної
|Україна не має стільки сил, щоб зі зброєю в руках дійти до кордонів 91-го року, - Зеленський
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
|США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
|САУ, машини та сотні дронів: Німеччина направляє Україні новий пакет зброї
|США дали «зелене світло» на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, - The Times
|У Росії атакували ще один арсенал та завод з виробництва дронів, – РНБО
|Нацбанк скасував деякі валютні обмеження, але запровадив нові
Бізнес
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata