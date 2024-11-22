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АНАЛІТИКА

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку

12:11 22.11.2024 |

Економіка

 

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE) від Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережі X.

"Це надзвичайно важливий внесок, який допомагає фінансувати ключові бюджетні програми під час війни. Щиро дякуємо Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують цю допомогу, забезпечуючи критично важливу підтримку для нашої країни та нашого народу", - зазначив він.

Прем'єр також подякував керівництву Світового банку за "непохитну підтримку України".

Як повідомлялося, 19 листопада Кабінет Міністрів схвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку, на загальну суму $622 млн. Кошти залучать для реалізації проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)".

Зокрема, гроші спрямують на соціальний захист дітей та сімʼї, пільги громадянам на оплату ЖКП, виплату довічних державних стипендій, соціальний захист осіб з інвалідністю та інше.

15 листопада уряд схвалив умови позики від МБРР на $1,05 млрд для реалізації проєкту "Друга позика на підтримку політики розвитку "Основи зростання". Ці кошти надійдуть від урядів Японії та Великої Британії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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