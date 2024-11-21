Приватбанк запускає онлайн-кредитування для бізнесу у застосунку

ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через "Приват24 для бізнесу". До 4 грудня 2024 року "Онлайн кредит" в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту.

Як повідомив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, оформити цифровий кредит можна за 6 простих кроків без візиту до відділення та без залучення менеджера. "Онлайн кредит" вже доступний для юридичних осіб, де єдиний засновник - фізична особа (100% власності) та підприємців зі строком діяльності не менш е ніж 24 місяці, прийнятним фінансовим станом і середньомісячним обігом на поточному рахунку в банку понад 100 тис грн за останні 3 місяці. Ліміти онлайн кредиту попередньо розраховані та доступні клієнтам у "Приват24 для бізнесу".

"Ми пропонуємо нашим клієнтам справжні цифрові кредити для бізнесу, щоб зробити фінансування підприємців та бізнесу більш доступним та простим, як користування кредитними картками для роздрібних клієнтів, - відзначив Євген Заіграєв. - Розвиток цифрових послуг для бізнесу в умовах війни є пріоритетом для банку, щоб бізнес міг розраховувати на підтримку банку без зайвої бюрократії та без необхідності витрачати час на відвідування банку".

Максимальна сума онлайн кредиту ПриватБанку на підтримку та розвиток бізнесу для підприємців та юридичних осіб становить 1 млн. грн. Платність за кредитом нараховуються на залишок заборгованості по тілу, а можливість безкоштовного дострокового погашення дозволяє клієнтам ефективно керувати витратами за кредитом.

Подати заявку на отримання онлайн кредиту можна в новій веб версії "Приват24 для бізнесу" - меню "Кредити" - банер "Онлайн-кредит для бізнесу".